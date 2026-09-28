Nurullah Öner’den Elazığ’a açık davet: “Gelin, bizi yakından tanıyın”

EKONOMİ

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner, 29 Eylül Salı günü gerçekleştireceği aday tanıtım lansmanı öncesinde tüm hemşehrilerini ve Elazığ iş dünyasının temsilcilerini buluşmaya davet etti.

Öner; özellikle bugüne kadar ulaşamadıkları üyelerin yanı sıra gençleri, iş kadınlarını, girişimcileri ve Elazığ’ın geleceğine dair hayalleri ve planları olan herkesi bu önemli buluşmaya çağırdı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner, seçim sürecinde önemli bir buluşmaya hazırlanıyor. Öner ve ekibi, 29 Eylül Salı günü gerçekleştirecekleri aday tanıtım lansmanında Elazığ iş dünyasının karşısına çıkarak projelerini, hedeflerini ve gelecek vizyonlarını kamuoyuyla paylaşacak.

Öner, bu özel buluşmanın yalnızca bir aday tanıtımı olmadığını belirterek, tüm hemşehrilerini kendilerini yakından tanımaya davet etti.

Özellikle seçim süreci içerisinde henüz yüz yüze görüşme fırsatı bulamadıkları oda üyelerine seslenen Öner, “Ulaşamadığımız, ziyaret edemediğimiz, henüz kendimizi ve projelerimizi anlatma fırsatı bulamadığımız kıymetli üyelerimizden affımızı diliyoruz. Salı günü gerçekleştireceğimiz buluşmada bizleri yakından tanımaları, projelerimizi ve vizyonumuzu doğrudan bizden dinlemeleri için tüm üyelerimizi ve hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

“GENÇLERİMİZİ, İŞ KADINLARIMIZI VE ELAZIĞ’IN GELECEĞİNE DAİR HAYALİ OLAN HERKESİ BEKLİYORUZ”

Elazığ’ın geleceğinin ortak akıl, üretim, girişimcilik ve güçlü bir dayanışmayla şekilleneceğine inandıklarını ifade eden Öner, özellikle gençlere ve iş kadınlarına ayrı bir parantez açtı.

Öner, “Gençlerimizi, iş kadınlarımızı, girişimcilerimizi; geleceğe dair planları, Elazığ’a dair hayalleri ve bu şehir için söyleyecek sözü olan tüm hemşehrilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Elazığ’ın geleceğine dair bir hayali olan herkesin bu buluşmada kendinden bir şey bulacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZİ DİNLEYİN, PROJELERİMİZİ GÖRÜN, KENDİ DEĞERLENDİRMENİZİ YAPIN”

Elazığ için ortaya koydukları hedefleri ve projeleri tüm yönleriyle paylaşacaklarını ifade eden Öner, üyelerin ve hemşehrilerin kendilerini tanımasını ve projelerini doğrudan değerlendirmesini istediklerini belirtti.

Öner, “Gelin, bizi yakından tanıyın. Projelerimizi dinleyin, vizyonumuzu görün, hedeflerimizi birlikte konuşalım. Elazığ iş dünyasının geleceği için ortaya koyduğumuz yol haritasını sizlerle paylaşalım. En doğru değerlendirmeyi sizlerin yapacağına inanıyoruz” dedi.

Öner ve ekibi, 29 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek lansmanda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası için hazırlanan projeleri, hedefleri ve gelecek vizyonunu kamuoyuna sunacak.

29 Eylül 2026 Salı günü saat 18.30’da Kral Palace’ta düzenlenecek programa oda üyeleri, gençler, iş kadınları, girişimciler ve Elazığ’ın geleceğine dair hayalleri bulunan herkes davet edildi.

Öner, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

“Elazığ bizim ortak sevdamız. Bizi tanımak, projelerimizi dinlemek, vizyonumuzu görmek ve bu şehrin geleceğine dair hayallerini paylaşmak isteyen tüm hemşehrilerimizi Salı günü gerçekleştireceğimiz buluşmaya bekliyoruz. Gelin, Elazığ’ın geleceğini birlikte konuşalım.”