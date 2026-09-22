Son günlerde bazı üyelere seçimlerde kullanılmak üzere yetki belgelerinin verildiği yönünde kendilerine ulaşan yakınmalar olduğunu belirten Öner, üyelerin kendi bilgileri ve iradeleri doğrultusunda düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

Öner, yetki belgesinin herhangi bir adaya oy verme taahhüdü anlamına gelmediğine dikkat çekerek, üyelerin kendilerine ulaştırılan belgeleri dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini ifade etti.

“Bir yetki belgesinin elinize ulaştırılmış olması, sizin herhangi bir adaya oy vereceğiniz anlamına gelmez. Yetki belgesi oy tercihi değildir. Her üye sandıkta kendi özgür iradesiyle karar verir.” diyen Öner, yetki belgelerinin üyelerin gerçek iradesini yansıtmasının ve seçim sürecinin şeffaf yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

“ÜYELER SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANMAMALI”

Öner, yetki belgelerinin yanı sıra seçim sürecinde aidat borçları ve seçim hakkı konusunda bazı üyelerin yeterince bilgilendirilmediği yönündeki yakınmalara da dikkat çekti.

Üyelerin seçim hakları konusunda zamanında ve açık şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Öner, seçim sürecinde tüm üyelere eşit ve şeffaf yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Öner, yaşananların bazı üyelerde “seçimi kazanmak adına üyeleri yok sayan bir anlayış” algısına neden olduğunu belirterek, Oda yönetiminin bütün üyelerine eşit mesafede durması gerektiğini söyledi.

“HER YOLU DENEYEN YÖNETİMİ ÜYELER SANDIKTA DEĞERLENDİRECEK”

Seçim sürecinin yalnızca bir yönetim değişikliği olmadığını ifade eden Öner, sözlerini şöyle sürdürdü:“Mesele sadece seçimi kazanmak değildir. Seçimi kazanmak için her yolu deneyen bir yönetim anlayışı varsa, bunu en iyi değerlendirecek olan da yine Oda üyeleridir. Üyelerimiz kendilerine yapılanları, kendilerine yapılan bilgilendirmeleri ve seçim sürecinde yaşananları sandıkta değerlendirecektir.”

Öner, tüm üyeleri yetki belgelerini ve seçimle ilgili durumlarını kontrol etmeye, haklarını öğrenmeye ve sandıkta kendi özgür iradeleriyle karar vermeye davet etti.