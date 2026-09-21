Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya; Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, Iğdır Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsmail Aras ve Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey katıldı.

Çalıştayın açılış programında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Mert Ödeş, Basın İlan Kurumu Erzurum Bölge Müdürü Ali Aktaş,TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar,Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr Raci Taşçıoglu,Gazetecilik Fakültesi Bölüm Başkanı Doç.Dr Aslı Köseoğlu,Akademisyenler,kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Dört ayrı masa etrafında oluşturulan çalışma gruplarında yerel ve yaygın basının ekonomik, mesleki ve yapısal sorunları ele alınırken, çözüm önerileri ortak akıl anlayışıyla değerlendirildi.

Düzenlenen basın çalıştayına Erzincan basınının emektar isimleri Halil İbrahim Özdemir,Hüseyin Aslan,Hikmet Köksal ve Mehmet Buyruk da çalışma masalarında yer alarak fikir düşünce ve önerileri ile katkıda bulundular.

GÜRTÜRK, ELAZIĞ VE BÖLGE BASINININ SORUNLARINI GÜNDEME TAŞIDI

Çalıştayda Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, Elazığ ve bölge basınının karşı karşıya bulunduğu sorunları çalışma gruplarında gündeme taşıdı.

Gürtürk; basın mensuplarının ekonomik ve mesleki sorunları, yerel basının sürdürülebilirliği, dijital dönüşüm, dezenformasyonla mücadeleye yönelik düzenlemeler ve gazetecilerin mesleki haklarının güçlendirilmesi gibi başlıklarda görüş ve önerilerini paylaştı.

Gazetecilerin ortak sorunlarının çözümü noktasında meslek odası yapılanmasının önemine de dikkat çeken Gürtürk, çalıştayda ortaya konulan görüş ve önerilerin ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesini önerdi.

GÜRTÜRK, TRT ERZURUM RADYOSU’NDA ÇALIŞTAYI DEĞERLENDİRDİ

Çalıştayın ardından TRT Erzurum Radyosu’na konuk olan Serkan Gürtürk, toplantının bölge basını açısından önemini değerlendirdi.

Gürtürk, farklı illerden gazetecilerin aynı masa etrafında buluşmasının sorunların ortak akılla ele alınması açısından önemli olduğunu belirterek, çalıştay kapsamında ortaya çıkan çözüm önerilerinin ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

YEREL MEDYANIN GELECEĞİ KONUŞULDU

Çalıştayın ana gündem maddeleri arasında Doğu Anadolu yerel basınının ekonomik, mesleki ve yapısal sorunları, yerel medyanın güçlendirilmesi, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve dijital dönüşüm süreci yer aldı.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri, TRT Erzurum temsilcileri, cemiyet başkanları ve gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarda, gazetecilik mesleğinin değişen koşulları ve bölgesel medya kuruluşlarının geleceği de değerlendirildi.

ÇALIŞTAY SONUÇLARI KURUMLARA SUNULACAK

Dört ayrı çalışma grubunda gerçekleştirilen görüşmeler ve ortaya konulan çözüm önerileri ortak bir sonuç raporunda toplanacak.

Hazırlanacak raporun ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektörün ilgili paydaşlarına sunulması planlanıyor.

Çalıştaya TRT Erzurum Radyosu ekibi de canlı yayınlarla katkı sundu. Prodüktör Alev Devrim Altun, Spiker Hande Zeynep Şengül, Talip Akpunar ve Emre Fidan’dan oluşan ekip, gerçekleştirdiği yayınlarla çalıştayın kamuoyuna aktarılmasına katkı sağladı.

