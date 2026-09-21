Gök, 36 ay süreli promosyon ihalesinde en yüksek teklifin 48 bin TL olarak gerçekleştiğini belirterek, söz konusu rakamın çalışanların beklentilerini ve mevcut ekonomik koşulları karşılamadığını ifade etti.

“48 bin TL kabul edilebilir bir seviye değil”

48 bin TL’lik teklifin 36 aylık dönem için yeterli olmadığını savunan Gök, “Çalışanların emeği, alın teri ve bankacılık hizmetleri karşılığında oluşan ekonomik değer dikkate alındığında, 48 bin TL’lik teklif kabul edilebilir bir seviyede değildir” dedi.

Gök, kamu çalışanlarının maaşlarının bankalar açısından düzenli ve yüksek hacimli bir müşteri portföyü oluşturduğuna dikkat çekerek, promosyon tekliflerinin de bu ekonomik değer göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

“Toplumun en hassas kesimlerine hizmet veriyorlar”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarının çocuklardan yaşlılara, engelli bireylerden kadınlara ve diğer dezavantajlı gruplara kadar toplumun geniş kesimlerine yönelik önemli kamu hizmetleri yürüttüğünü belirten Gök, çalışanların emeklerinin karşılığının gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

Gök, banka promosyonlarının yalnızca bir rakamdan ibaret olmadığını belirterek, “Banka promosyonu, çalışanların maaşlarının ve kamu kurumunun bankaya sağladığı ekonomik hareketliliğin karşılığı olarak değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Bankalara çağrı

Türkiye’nin farklı illerinde ve kamu kurumlarında gerçekleştirilen promosyon ihalelerinde ortaya çıkan rakamların da dikkate alınması gerektiğini belirten Gök, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli için sunulan 48 bin TL’lik teklifin yetersiz kaldığını savundu.

Yeni yapılacak ihalede bankalardan çalışanların beklentilerini karşılayacak teklifler sunmalarını isteyen Gök, şu çağrıda bulundu:

“Kamu çalışanlarının maaşları üzerinden sağlanan ekonomik değeri dikkate alın, çalışanların emeğine ve alın terine yakışır bir promosyon teklifi sunun.”

Yeni ihale sürecinin şeffaf ve rekabetçi bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini belirten Gök, bankaların sürece çalışanların beklentilerini gözeten tekliflerle katılmasını istedi.Gök açıklamasını, “Aile ve Sosyal Hizmetler çalışanları daha iyisini hak ediyor” ifadeleriyle tamamladı.