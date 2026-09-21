Engelli bireylerin yalnızca hak sahibi olmasının yeterli olmadığını, bu hakları gerektiğinde bağımsız biçimde arayabilmelerinin de güvence altına alınması gerektiğini belirten Av. İbrahim Gök, hukuk hizmetlerine ve yargı mekanizmalarına erişimin herkes için eşit olması gerektiğini kaydetti.

HAKKI BİLMEK KADAR KULLANABİLMEK DE ÖNEMLİ

Engelli bireylerin mevzuattan doğan hakları konusunda daha güçlü biçimde bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gök, “Bir hakkın kanunda yazılı olması elbette önemlidir ancak vatandaşımız o hakkı bilmiyor veya kullanırken çeşitli engellerle karşılaşıyorsa eksiklik devam ediyor demektir. Hukukun koruyuculuğu toplumun her kesimine ulaşmalıdır.” ifadelerini kullandı.

ADALET MEKANİZMASI HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLMALI

Adliye binalarından hukuki bilgilendirmeye, başvuru süreçlerinden iletişim yöntemlerine kadar bütün aşamaların engelli bireylerin ihtiyaçları gözetilerek düzenlenmesi gerektiğini ifade eden İbrahim Gök, görme ve işitme engelli vatandaşlar başta olmak üzere farklı ihtiyaçlara cevap verecek uygulamaların geliştirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

“ADALETİN KAPISI HERKESE AYNI ŞEKİLDE AÇIK OLMALIDIR”

Av. İbrahim Gök, “Engelli bir vatandaşımız hakkını aramak istediğinde önüne ikinci bir engel daha çıkmamalıdır. Adalete erişim, kişinin fiziksel durumuna veya başka birinin yardımına bağlı olmamalıdır. Hukuk karşısında eşitlik, hak arama yollarına erişimde de kendisini göstermelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Gök, Dünya Engelliler Haftası’nın engelli bireylerin hukuki hakları konusunda toplumsal farkındalığın güçlenmesine vesile olmasını temenni ederek, hakların yalnızca mevzuatta tanımlanmadığı, günlük yaşamda da kolaylıkla kullanılabildiği erişilebilir bir hukuk anlayışının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.