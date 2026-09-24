Alan, yol arkadaşlarıyla birlikte Elazığ Sebze Hali’ni ziyaret ederek komisyoncu ve esnafla bir araya geldi, talep ve sorunlarını dinledi.

Alın terinin, emeğin ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olan Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde esnaflarla tek tek görüşen Başkan Alan, yoğun ilgi ile karşılandı. Esnafın talep, beklenti ve sorunlarını dinleyen Alan, çözüm noktasında ilgili kurumlarla doğrudan iletişim kurarak sorunların takipçisi olduklarını ifade etti.

RIZA GÜNDÜZ: “6 GRUP OLARAK BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ”

Elazığ Sebze Hali ve Elazığ Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Rıza Gündüz, ziyarette yaptığı konuşmada Başkan İdris Alan’a ve yol arkadaşlarına destek mesajı verdi.

Gündüz, Sebze Hali’nde bulunan 6 grubun Başkan Alan’ın yanında olduğunu belirterek, “Biz 6 grup olarak başkanımızın yanındayız. Başkanımız bizim başkanımız. Bugüne kadar ne zaman bir sıkıntımız olsa yanımızda oldu, telefonlarımızı açtı, sorunlarımızla ilgilendi. Biz de kendisinin her zaman yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Sebze Hali’nin doğalgaz sorununu da Başkan Alan’a aktaran Gündüz, sorunun çözümü konusunda destek istedi.

BAŞKAN ALAN: “SİZ VAZİFENİZİ YAPTINIZ, SIRA BİZDE”

Sebze Hali esnafına hitap eden Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ise kendisini 2022 yılında göreve taşıyan esnafa teşekkür ederek, Sebze Hali’nin kendileri açısından ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Alan, “Sizlerin oylarıyla 2022 yılında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduk. Bizler de bu görevimizin gereği olarak her zaman sizlerin yanında olduk. Allah sizlerden razı olsun. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Siz vazifenizi bize karşı yerine getirdiniz, sıra bize geldi.” dedi.

Görev süresi boyunca Sebze Hali esnafının sorunlarının çözümü için gayret gösterdiklerini belirten Alan, “Şimdiye kadar ne sorununuz olduysa, ne probleminiz olduysa çözmeye gayret ettik. Buna sizler de şahitsiniz. Tekrar sizlere hizmet etmek için yola çıktık.” ifadelerini kullandı.

Alan, Ticaret ve Sanayi Odası’nın tüm üyelerine açık bir anlayışla hizmet verdiğini belirterek, “Bizim kapımız tüm üyelerimize açıktı. Hangi üyemiz geldiyse, hangi sorunla geldiyse onu dinledik, çözmeye gayret ettik. Ben ‘iş dünyasında çok sayıda isimsiz kahramanlarım var’ diyorum. İşte bu isimsiz kahramanlar sizlersiniz.” diye konuştu.

DOĞALGAZ SORUNU İÇİN ANINDA TELEFON AÇTI

Ziyaret sırasında Sebze Hali esnafının en önemli sorunlarından biri olan doğalgaz konusu da masaya yatırıldı.

Esnafın, bölgede doğalgaz altyapısına ilişkin çalışmalar tamamlanmasına rağmen iş yerlerine bağlantı noktasında yaşanan sıkıntıları aktarması üzerine Başkan İdris Alan, Aksa Elazığ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Onur Dündar’ı telefonla arayarak sorunu doğrudan iletti.

Başkan Alan, Sebze Hali esnafının da düşüncelerini dile getirdiği görüşmede esnafın taleplerini Aksa Elazığ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Onur Dündar’a aktarırken, Ticaret ve Sanayi Odası olarak esnafın yanında olduklarını vurguladı.

Dündar ise talepleri dinleyerek konuyla yakından ilgileneceklerini ifade etti.

Telefon görüşmesinin ardından esnafa hitap eden Başkan Alan, Sebze Hali’nin doğalgaz sorununun çözümü konusunda takipçi olacaklarını belirterek, “Benim sözüm söz. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz.” mesajını verdi.

“ESNAFIMIZIN SORUNU, BİZİM SORUNUMUZDUR”

Sebze Hali ziyaretinin kendileri açısından son derece anlamlı olduğunu ifade eden Başkan Alan, esnafla doğrudan temas kurmanın ve sorunları yerinde dinlemenin önemine dikkat çekti.

Alan, Elazığ’ın ticaret hayatının güçlenmesi için esnaf, sanayici ve iş dünyasıyla birlikte hareket edeceklerini belirterek, “Biz bu yola sadece söz söylemek için değil; esnafımızı dinlemek, iş dünyamızın yanında olmak ve Elazığ’ın ekonomik geleceği için çalışmak için çıktık.” dedi.

Sahada gördükleri ilgi ve desteğin sorumluluklarını daha da artırdığını ifade eden Alan, “Bizim en büyük gücümüz esnafımızın güveni, hemşehrilerimizin duası ve gönül gönüle kurduğumuz bu büyük birlikteliktir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Alan, seçim sürecinin ardından da ayrıştırmadan, ötekileştirmeden tüm üyelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Birlikte güçlenerek, birlikte üreterek, birlikte kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Gücümüz birliğimizden, cesaretimiz esnafımızdan.” dedi.