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Nurullah Öner’in aday tanıtımına yoğun katılım: Yaklaşık 2 bin kişi aynı salonda buluştu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner’in aday tanıtım programı, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Admin
Admin
Yayın: 30-09-2026 10:04 2 dk okuma 924 okunma
Nurullah Öner’in aday tanıtımına yoğun katılım: Yaklaşık 2 bin kişi aynı salonda buluştu
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Yoğun katılımın damga vurduğu programda Öner’in projeleri ve güçlü çalışma ekibi kamuoyuna tanıtıldı. Programda ortaya çıkan yoğun ilgi, Öner cephesinde seçim sürecine ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Başkan Adayı Nurullah Öner, aday tanıtım programında projelerini ve ekibini kamuoyuyla buluşturdu.
İş dünyasının temsilcileri, sektör mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda, Öner’in Elazığ ticaret ve sanayisinin geleceğine yönelik projeleri kamuoyuna sunuldu.
Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programda salondaki yoğunluk ve coşku dikkat çekerken, Öner’in çalışma ekibi de kamuoyuna tanıtıldı. Farklı sektörlerden, kendi alanlarında uzman ve deneyimli isimlerin yer aldığı ekip, Elazığ’ın ticaret ve sanayi hayatına yönelik hazırlanan projeleri anlattı.
ELİMİZDE GÜÇLÜ BİR VİZYON VE GÜÇLÜ BİR EKİP VAR
Program kapsamında dijital dönüşümden teknolojiye, tarımdan turizme, sağlık yatırımlarından yeni ticaret ağlarına kadar Elazığ ekonomisinin farklı alanlarına yönelik projeler kamuoyuyla paylaşıldı.
Öner, hazırlanan projelerin yalnızca seçim dönemine yönelik vaatler olmadığını, Elazığ’ın ekonomik potansiyelini geliştirmeye ve kentin iş dünyasının önünü açmaya yönelik kapsamlı bir çalışma anlayışının parçası olduğunu ifade etti.
Alanlarında uzman isimlerden oluşan güçlü bir ekip kurduklarını belirten Öner, ortak akıl, istişare ve uzmanlık temelinde çalışacaklarını vurguladı.
“SEÇİM SÜRECİNDE NEZAKETTEN TAVİZ VERMEDİK”
Seçim çalışmalarına başladıkları günden bu yana nezaket anlayışından taviz vermediklerini ifade eden Öner, kendi projelerini ve Elazığ için ortaya koydukları vizyonu anlatmaya odaklandıklarını söyledi.
Öner, seçim sürecinin Elazığ iş dünyasının birlik ve beraberliğine katkı sağlaması gerektiğini belirterek, farklı görüşlerin ve projelerin demokratik bir yarış içerisinde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
“BUGÜNKÜ TABLO, TEVECCÜHÜN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİ”
Aday tanıtım programının ardından değerlendirmelerde bulunan Nurullah Öner, ortaya çıkan yoğun katılımın kendileri açısından önemli bir mesaj taşıdığını söyledi.
Öner, “Bugün burada ortaya çıkan tablo, bizlere gösterilen teveccühün önemli bir göstergesidir. Ancak biz bu teveccühü yalnızca bugün salonumuzda gördüğümüz kalabalıkla değerlendirmiyoruz. Sahada bize gösterilen ilginin, özellikle sessiz çoğunluğun teveccühünün sandıkta da karşılığını bulacağına inanıyoruz.” dedi.
Seçim sürecinde çalışmalarını aynı kararlılık ve nezaket anlayışıyla sürdüreceklerini ifade eden Öner, “Bizim için asıl olan Elazığ’ın kazanmasıdır. Bugün ortaya koyduğumuz güçlü birlikteliğin sandıkta da güçlü bir şekilde karşılık bulacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN ORTAYA ÇIKAN TABLO HEPİMİZİN EMEĞİ”
Programın kusursuz şekilde gerçekleştirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür eden Öner, organizasyonun her aşamasında görev alan ekip arkadaşlarına, katkı sunan çalışma arkadaşlarına ve programa katılarak kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.
Öner, “Bugün burada çok güzel ve güçlü bir birliktelik ortaya koyduk. Programımızın hazırlanmasında emeği geçen, gece gündüz demeden çalışan bütün ekip arkadaşlarıma, organizasyonun her aşamasına katkı sunan herkese ve bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Programımızın kusursuz şekilde gerçekleşmesinde herkesin ayrı bir emeği var. Bu tablo hepimizin ortak emeğidir.” dedi.
Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen aday tanıtım programı, Öner ve ekibinin seçim çalışmaları kapsamında kamuoyuna sunduğu projelerin yanı sıra, geniş katılım ve güçlü ekip görüntüsüyle de dikkat çekti.
Öner ve ekibinin seçim sürecinin kalan bölümünde de Elazığ’ın ticaret ve sanayi hayatına yönelik projelerini ve çalışma vizyonunu anlatmaya devam edeceği belirtildi.

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