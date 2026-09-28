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Saadet Partisi Elazığ teşkilatından STK’lara ziyaret

Saadet Partisi Elazığ Teşkilat Başkanı Yunus Kılınç ve il yönetim kurulu üyeleri, Elazığ’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Admin
Admin
Yayın: 28-09-2026 14:05 1 dk okuma 862 okunma
Saadet Partisi Elazığ teşkilatından STK’lara ziyaret
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Bu kapsamda Kejanlılar Federasyonu, Sivriceliler Derneği ve Doğu Anadolu Şehit Aileleri Derneği ziyaret edildi.
Kejanlılar Federasyonu ziyaretinde Federasyon Başkanı Selçuk Dağdelen ve Federasyon Onursal Başkanı Harun Altunbaş ile bir araya gelen Saadet Partisi heyeti, federasyon yöneticileri ve üyelerinin de katılımıyla Elazığ’ın gündemi, hemşehri dayanışması ve federasyonun çalışmaları üzerine istişarelerde bulundu.
Sivriceliler Derneği ziyaretinde Dernek Başkanı Çetin Özmen, dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelen Saadet Partisi heyeti, Sivricelilerin talepleri ve Elazığ’ın gündemine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Doğu Anadolu Şehit Aileleri Derneği ziyaretinde ise Dernek Başkanı Veysel Doğan, dernek yöneticileri ve üyeleriyle görüşen Saadet Partisi heyeti, şehit ailelerinin beklenti ve talepleri başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaretler sırasında Saadet Partisi Elazığ Teşkilat Başkanı Yunus Kılınç tarafından, Saadet Partisi tarafından hazırlanan 41 master proje ve 100 uydu projeden oluşan Türkiye Kalkınma Planı hakkında bilgilendirme yapıldı. Kılınç, söz konusu projelerin Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve stratejik alanlarda kalkınmasına yönelik çözüm önerilerini içerdiğini belirterek, planın temel hedefleri ve uygulanabilirliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde sivil toplum kuruluşlarının şehir hayatındaki rolü, hemşehri dayanışmasının güçlendirilmesi, toplumun farklı kesimlerinin taleplerinin gündeme taşınması ve Türkiye’nin kalkınmasına yönelik çözüm önerileri ele alındı.
Saadet Partisi Elazığ Teşkilat Başkanı Yunus Kılınç, Elazığ’ın meselelerinin çözümü noktasında toplumun farklı kesimleriyle istişare içerisinde olmayı önemsediklerini belirterek, sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen bu tür buluşmaların ortak aklın güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti.
Kılınç, kendilerini ağırlayan Selçuk Dağdelen, Harun Altunbaş, Çetin Özmen ve Veysel Doğan başta olmak üzere federasyon ve dernek yöneticileri ile üyelerine teşekkür 

#saadet partisi elazığ #yunus kılınç

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