Ağrı Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Sağlıklı Gelecek, Sağlıklı Çocuk" programı kapsamında düzenlenen etkinliklerde öğrenciler doyasıya eğlendi.İsmet Ömeroğlu İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Mustafa Koç’un eşi Neslihan Gül Koç, Vali Yardımcıları Tuncay Karataş ve Ahmet Raşit Orhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, İl Tarım Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Program çerçevesinde ilk olarak öğrencilere sağlıklı yaşam, hijyen, dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında teorik bilgiler verildi. Uzman doktorlar tarafından verilen eğitimlerin ardından okul bahçesinde kurulan stantlar gezilerek öğrencilerle birebir iletişim sağlandı.Etkinlik alanında sağlık taramaları, oyunlar, spor aktiviteleri ve çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirildi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda öğrenciler hem öğrendi hem de keyifli anlar yaşadı.Etkinlikte konuşan Neslihan Gül Koç, "Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe hazırlanmasına katkı sunan bu anlamlı programa emek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer ise yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz artık gönüllü birer sağlık elçisi. Sağlık bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması büyük önem taşıyor." dedi.