Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik Bölümü öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Iğdır Valisi Ercan Turan, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Genel Sekreter Ahmet Kızılkurt, akademik ve idari personeller, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış ve protokol konuşmaları yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Necmettin İşci, beyaz önlük giyen öğrencileri tebrik etti.Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel, öğrencilerin beyaz önlük giymesinin anlam ve önemine değinerek bu özel günün sağlık eğitimi açısından bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Rektör Gürel konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Beyaz önlük, sadece bir giysi değil; aynı zamanda bilgi, sorumluluk ve insan hayatına dokunmanın verdiği kutsal bir yükümlülüğü temsil eder. Sağlık hizmetleri, yüksek bir özveri ve mesleki disiplin gerektirir. Bugün burada önlük giyen öğrencilerimizin bu bilinçle yetiştiğine inanıyor ve gelecekleri adına umutla bakıyoruz. Sizleri yetiştiren akademisyenlerimize, ailelerinize ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sevgili öğrencilerimize başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum." dedi.