Bingöl’ün Solhan ilçesinde çiftçilik yapan Ali Salcı, gelişim göstermeden ölen buzağısının karnını deşip midesindekilere bakmak istedi. Zavallı hayvanın işkembesinden plastik, naylon ve ip gibi maddelerin çıktığını gören salcı, kolları sıvayarak köyde temizlik çalışması başlattı. Hemen her gün köyün etrafını çöplerden temizleyen Salcı, atıkları kendi imkanları ile imha ediyor.Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı köyü Giriş mezrasında yaşayan ve hayvancılık ile çobanlık yapan Ali Salcı’nın buzağısı doğduktan sonra hiçbir gelişim göstermedi. Gittikleri veterinerlerin tavsiyelerine uyup ilaçlarını vermelerine rağmen iyileşmeyen buzağısı bir süre sonra öldü. Hayvanın midesinde olanları merak eden Salcı, karnını deştiği havanının işkembesinden çıkanları görünce neye uğradığını şaşırdı. Zavallı hayvanın midesinden plastik malzemeler, naylon poşet ve ip gibi birçok maddenin bulunduğunu gören Salcı, bunun üzerine kolları sıvayıp harekete geçti. Köyün etrafında ulaşabileceği tüm sınırları gezen Salcı, topladığı atıkları güvenli bir yerde biriktirdi. Salcı biriktirdiği atıkları kendi imkanları ile imha etti. O günden sonra hemen her gün köyün etrafını atı ile birlikte gezip atıkları toplayan Salcı, doğada sadece insanların değil hayvanların da yaşadığını ve çevreyi kirletmemenin önemine dikkat çekti.’’Doğanın çöpe ihtiyacı yok’’Yaşadığı süreç ile ilgili açıklamalarda bulunan Salcı, hayvancılıkla uğraştığını ve gelişim göstermeyen buzağılarının tüm çabalarına rağmen öldüğünü söyledi. Salcı, ’’Buzağımız vardı, ne yaptıysak iyileştirmeyi başaramadık. Sonunda öldü. Bunun üzerine midesinde olanları merak ettim. İşkembesini deştiğim vakit içinden atık maddeler çıktı. O günden sonra bende hem evcil hayvanlarının hem de yabani hayvanların bu atık maddelerden zarar görmemeleri ve doğal ortamlarının daha temiz olmaları için temizlik çalışmalarına başladım. Dağda gezerken veya çobanlık yaparken bulduğum tüm atık maddeleri bazen çöp poşetiyle, bazen de pantolon cebimde taşıyarak atıkları topladığım yerde kendi imkanlarımla imha ediyorum. Her geçen gün daha temiz bir doğa ortaya çıkması beni son derce mutlu ediyor unutmayalım ki doğanın çöpe ihtiyacı yok. Umarım herkes bu şekilde bulunduğu coğrafyasına en güzel şekilde sahip çıkar’’ dedi.Öğretmen olan Bilal Salcı ise ’’25 yıllık eğitimciyim. Yarıyıl tatilinde köye geldiğimde alinin örnek davranışını gördüm. Öğretmen olarak alinin duyarlılığını kendime örnek aldım. Alinin bu yaşta bana örnek olması sevindirici, hepimize örnek olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu.TEMA Vakfı Bingöl temsilciliği de Ali Salcı’nın gösterdiği duyarlılığa kayıtsız kalmadı. TEMA Vakfı Bingöl temsilcisi öğretmen Saim Çakar, Salcı’yı ziyaret ederek kendisine plaket verdi. Çakar, ’’Biz Ali kardeşimizi ziyarete geldik. Çevreye karşı duyarlılığını duyunca yerinde görmek istedik. Bu bilince, farkındalığa sahip olan kardeşimizi takdir ve tebrik ediyoruz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz’’ şeklinde konuştu.