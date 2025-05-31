Kağızman ilçesinin Çengilli köyünde bulunan Şehit Erdal Oral Ortaokulu elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor.Geçtiğimiz eğitim döneminde köy okulu olmasına rağmen LGS sınavları ve birçok sosyal projede elde ettiği başarılarla özel okullardan, farkı olmadığını kanıtlayan okul bu yılda Kars’ta düzenlenen zeka oyunlarında ilçe birinciliği ve il üçüncülüğünü kazandı.Çengilli Şehit Erdal Oral Ortaokulu’nun tüm kadrosu, köyde bulunan lojmanlarda kalıyor. Öğrenciler ile daha fazla zaman geçiren idare ve öğretmenler, öğrencilerini ders eğitimlerinin yanı sıra zeka oyunları, müzik, kitap okuma gibi birçok sosyal faaliyetlerde de gelişmeleri için imkan sağlıyorlar.Okul Müdürü Muhammet Cankur; "Amacımız okulumuzdaki öğrencilerimize devletimizin sağladığı imkânlar ile şehir merkezlerinden farksız, kaliteli bir eğitim sağlamak, bizlere destek olan Sayın valimize, kaymakam beye ve il milli eğitim müdürümüze bütün okulum adına teşekkür ederim" dedi.Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Okan Daştan, Çengilli Şehit Erdal Oral Ortaokulunu ziyaret ederek il ve ilçe genelinde büyük başarı elde eden Mustafa Kalkan isimli öğrenciye bisiklet hediye ederek ödüllendirdi. Kaymakam Daştan ayrıca okul idaresi, ve öğretmenlerine teşekkür ederek başarılar diledi.