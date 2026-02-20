Yapılan açıklamada, eğitim sisteminin yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda değer temelli bir yaklaşımı da esas alması gerektiği vurgulandı. Ramazan ayının, paylaşma kültürü, dayanışma ruhu ve toplumsal birlik bilincini pekiştiren önemli bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekilerek, bu atmosferin eğitim ortamlarında yaşatılmasının genç kuşakların kültürel aidiyetlerinin güçlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Federasyon açıklamasında, eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığı, aynı zamanda karakter inşa eden ve sorumluluk bilinci kazandıran stratejik bir alan olduğu belirtildi. Bu çerçevede Ramazan Ayı Etkinlikleri’nin eğitimin sosyal ve ahlaki boyutunu güçlendiren yerinde bir adım olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, etkinlikler üzerinden Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’e yöneltilen eleştirilerin siyasi zeminde yürütüldüğü görüşüne yer verildi. Eğitim politikalarının günlük siyasi tartışmaların ötesinde ele alınması gerektiği vurgulandı.

Özel Meslek Liseleri Federasyonu, gençlerin milli ve manevi değerlerle donatılmasını destekleyen her yapıcı adımın yanında olduklarını belirterek açıklamasını kamuoyuna saygıyla duyurdu.

