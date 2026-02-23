Programa Elazığ TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Deniz, Meslek Komite Üyesi Mehmet Ercan, Elazığ Muhtarlar Federasyon Başkanı ve Muhtar Dernek Başkanları ile ilimiz merkez mahalle muhtarları katıldı.

Ramazanın samimiyet, paylaşmak ve kardeşlik ekseninde buluşmak olduğuna dikkat çeken Başkan Alan, böylesine kıymetli bir zaman diliminde en küçük yerel yönetim birimi ve demokrasinin mihenk taşı mahalle muhtarlarımızla birlikte bu özel ayın manevi iklimini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Muhtarların, yönettiği mahalleler ve dolayısıyla da şehrin sorunlarına, taleplerine birinci dereceden şahit ve vakıf olan ilk yöneticiler olduğunu ifade eden Başkan Alan; “Biliyorum ki her biriniz mahallelerinizin ihtiyaçları, talepleri ve sorunlarının çözümü noktasında büyük bir özveri ve gayret ortaya koyuyorsunuz. Hepimizin ortak gayesi insanımız için daha güzel ve daha güçlü bir şehir inşa etmektir.” Dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, şehrin kalkınması ve daha güzel bir gelecek inşa edilmesi için toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde olduklarını dile getiren Başkan Alan, “Bizler, iş dünyası temsilcileri olarak sadece ticaretin ve sanayinin gelişmesi için çalışmıyor, aynı zamanda şehrimizin kentsel gelişimi ve değişimi, sosyal yapısı ve dokusunun güçlenmesi adına da gayret gösteriyoruz.

Ve bunu siz muhtarlarımız, ilimizin kamu kurumları, basın kuruluşları ve STK’larımız ile birlikte yapıyoruz.

Hani şair diyor ya; “Gönül gönülle değince, omuz omuza verince yol mu dayanır hey dost, yol mu dayanır”

Biz yollar ne kadar çetin olsa da önümüze ne kadar engeller konsa da hak ve doğru bildiğimiz yolda çalışmaya ve gayret gösteremeye ısrar ve inatla devam edeceğiz.” Dedi.

“DAYANIŞMA RUHUNU PEKİŞTİRİYORUZ”

Rahmet ve bereket dolu bu güzel gönül sofrası ve iftar programında Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşırken aynı zamanda muhtarlarımızla şehrimizdeki dayanışma ruhunu bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koymak ve pekiştirmek istediklerini ifade eden Başkan Alan; “Çünkü̈ bizler paylaşmanın bereketini bilen, birlikteliğin gücüne inanan bir medeniyetin mensuplarıyız.

Bugün 44 mahallemizin siz değerli muhtarlarıyla bir arada olmak, toplumsal dayanışma ruhumuza önemli bir güç̧̧ katmaktadır. Şehrimizi daha ileriye taşımak için her zaman birlikte olduğumuzu ve bundan sonra da birlikte olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ve elbette şehrimizi bütün olarak kuşatan bu birliktelik ruhuyla çok daha güzel isler başaracağımıza da inanıyorum.” Dedi.

“ORTAK AKLIN SESİ OLMAYA ÇALIŞTIK”

Bugüne kadar şehrimize yapılacak yatırımlarda olduğu gibi şehrimizin sorun ve sıkıntılarına çözüm bulma noktasında da ortak aklın ürünü ortak seslerini muhtarlarla birlikte yetkililere duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Alan, “Sizler mahallerinizde yaşayan hemşerilerimizin her konuda yaşadığı problemleri dile getiriyorsunuz. Bizler de şehrimizin ekonomisini geliştirmek ve geleceğine güç̧ katmak adına büyük bir gayret ve fedakârlıkla çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah hep beraber el ele vererek çok daha güzel isler yapacağız. Daha sağlam ve kararlı adımlarla kalkınmış̧̧ güçlü bir şehir olma hedefimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.” Dedi.

Programda bir konuşma yapan Elazığ Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ahmet Gül, her yıl geleneksel hale getirdiği anlamlı iftar programıyla Ramazan'ın bereketini paylaşmalarına vesile olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan’a teşekkür ederek Başkan Alan’ın seçildiği günden bu yana sadece Elazığ İş Dünyasının temsilcisi olarak değil aynı zamanda şehrin sosyal birlik ve dayanışma ruhunu diri tutan ihtiyaç sahiplerini gözeten bir anlayışın da öncüsü olduğunu ifade etti.

Her yıl ramazan ayında muhtarları bir araya getirmesinin oluşturduğu birlik ve dayanışma havasının iş dünyasına da yansıdığını ifade eden Muhtarlar Derneği Başkanı ve Aksaray Mahalle muhtarı Özcan Bal, Başkan Alan’ın muhtar ve mahallelerin sorunlarıyla yakından ilgilenmesini oldukça anlamlı ve değerli bulduklarını dile getirdi.

Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kızılay Mahalle Muhtarı Emrah Işık ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Elazığ TSO Başkanı İdris Alan’ın gönül sofrasında bulunmaktan ve mahallerindeki ihtiyaç sahiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sugözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan da geleneksel hale getirilen bu programlardan dolayı Başkan Alan’a teşekkür etti.

Kendisinin 30 yıldan beri muhtar olduğunu birçok toplantılara katıldığını ancak bütün mahalle muhtarlarını bir araya getirmenin çok mümkün olmadığını halde bunu Elazığ TSO Başkanı İdris Alan’ın başardığını ifade eden Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı ve Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan, “Demek ki muhtarlarımız sizi seviyor, biz de sizleri seviyoruz. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin” dedi.

Merkez Köy Muhtarlar Dernek Başkanı Mahmut Ergün de geleneksel hale getirilen bu programla muhtarların birlik ve beraberlik içinde olmalarını görmekten mutlu olduklarını dile getirdi.