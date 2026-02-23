Gerçekleştirilen ziyarette, sağlık çalışanlarının sahadan ilettikleri sorunlar ve talepler birinci ağızdan aktarılırken, çözüm süreçlerine ilişkin karşılıklı istişarelerde bulunuldu ve ortak bir görüş zemini oluşturuldu.

Ziyaret kapsamında özellikle;

• 112 istasyonlarında görev yapan personelin çalışma şartları ve yapısal sorunları,

• İlçe devlet hastanelerinde yaşanan personel planlaması ve iş yükü dengesine ilişkin problemler,

• Aile hekimliği birimlerinde görev yapan çalışanların karşılaştığı idari ve özlük haklarına dair sıkıntılardetaylı şekilde ele alındı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök şu ifadeleri kullandı:“Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası olarak, teşkilatımızla birlikte bugün Elazığ İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Emrah Gecekuşu’nu makamında ziyaret ettik. Sahadan gelen sorunları ve sağlık çalışanlarımızın bizlere ilettiği talepleri doğrudan kendilerine aktarma fırsatı bulduk.

Sayın İl Müdürümüzün, çalışanların huzur ve refah seviyesini yükseltme yönündeki çözüm odaklı yaklaşımı ve yapıcı tutumu bizler için son derece kıymetlidir. Bizler sendika olarak yalnızca sorun tespit eden değil, çözümün parçası olan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sağlık çalışanlarının hak ettiği çalışma koşullarına kavuşması adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası olarak, sağlık çalışanlarımızın sesi olmaya, sahadaki her sorunu muhataplarına taşımaya ve çözüm süreçlerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Ortak akıl, istişare ve yapıcı diyalogla sağlık çalışanlarımızın hak ettiği çalışma ortamına kavuşması için mücadelemizi sürdüreceğiz.Çünkü inanıyoruz ki; sağlık çalışanı huzurluysa, sağlık sistemi güçlüdür.