Mevcut Başkan Ahmet Fethi Yılmaz’ın yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından başkanlık için yeni isimler kamuoyunda öne çıkmaya başladı. Son olarak genç iş insanı Gökçe Balıbey de adaylığını duyurdu.

YILMAZ ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI!

Geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yayımlayan Başkan Ahmet Fethi Yılmaz, yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden aday olmayacağını kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu gelişmenin ardından bordo-beyazlı camiada başkanlık için birçok ismin gündeme gelmesi dikkat çekti.

BALIBEY ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI

Önceki günlerde iş insanı Ahmet Toprak başkan adaylığını açıklarken, şimdi de Elazığspor camiasının yakından tanıdığı isimlerden Gökçe Balıbey adaylığını resmen duyurdu.

Balıbey’in uzun yıllardır Elazığspor camiası içerisinde aktif görev aldığı, 10 yıllık kongre delegesi olduğu ve Elazığspor Gönüllüleri Derneği Başkanlığı yaptığı biliniyor. Kulübe olan yakınlığı ve camia içerisindeki etkisiyle dikkat çeken genç iş insanının, delegelerin önemli bir bölümünden destek aldığı kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor.

GENÇ VE DİNAMİK BİR YÖNETİM

Kongre sürecinin yaklaşmasıyla birlikte kulisler de hareketlenirken, özellikle genç ve dinamik bir yönetim anlayışı beklentisi ön plana çıkıyor. Gökçe Balıbey’in hem taraftar grupları hem de delegeler nezdinde güçlü bir destek gördüğü iddiaları dikkat çekiyor.

ELAZIĞSPOR’A GÜÇLÜ BİR BÜTÇE DESTEĞİ

Öte yandan Balıbey’in kongreye güçlü bir bütçe desteğiyle hazırlandığı ve Elazığspor’un uzun süredir gündemde olan maddi sıkıntılarının çözümü noktasında önemli projeler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Kulübün ekonomik anlamda yeniden ayağa kalkabilmesi adına kapsamlı bir mali yapılanma planı hazırladığı konuşulurken, camiada bu gelişmeler heyecan oluşturdu.

Taraftarlar, güçlü bir yönetim ve sağlam ekonomik destekle Elazığspor’un yeniden başarı yakalayabileceğine inanıyor.

TRANSFER HAMLELERİ MERAK UYANDIRDI

Kamuoyunda en çok tartışılan konuların başında ise mevcut yönetimin kongre süreci devam ederken transfer çalışmalarını sürdürmesi geliyor.

Başkanlık seçiminin gerçekleşeceğinin netleşmesine rağmen yapılan transfer hamlelerinin kulübe yeni bir maddi yük oluşturduğu yönündeki eleştiriler her geçen gün artıyor.

“ESKİ HATALAR TEKRARLANMAMALI”

Camiada birçok kişi, yeni yönetim belirlenmeden gerçekleştirilen transferlerin Elazığspor’un zaten zorlu olan ekonomik yapısını daha da sıkıntılı bir sürece sürükleyebileceğini ifade ediyor.

Özellikle geçmiş dönemlerde yapılan plansız harcamalar ve kontrolsüz transfer politikaları nedeniyle kulübün ciddi mali krizler yaşadığı hatırlatılırken, benzer hataların yeniden tekrarlanmasının Elazığspor’un geleceğine zarar verebileceği yorumları yapılıyor.

ELAZIĞ KAMUOYU GEREKÇEYİ MERAK EDİYOR?

Taraftarlar ve spor kamuoyu, yeni yönetimin belirlenmesine kısa süre kala alınan bu kararların gerekçesini merak ederken, mevcut yönetimin konuya ilişkin nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.