Türkiye Hentbol 2. Ligi’nde yeni sezonun ilk maçına çıkan Elazığ Gençlik Spor Kulübü, deplasmanda Osmaniye Samat Aybaba SK’yı 42–25 mağlup ederek sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan Elazığ GSK, tempolu hücumu ve etkili savunmasıyla farkı periyotlar boyunca giderek açtı. Temsilcimiz, sergilediği üstün performansla karşılaşmayı baştan sona domine etti.

Galibiyetin ardından açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK hentbol antrenörleri Turgay Aydingöz ve Emrullah Şahin, sezona iyi bir başlangıç yapmanın önemine dikkat çekerek, “Hedefimiz 1. Lig. Sporcularımızın ortaya koyduğu mücadeleden dolayı gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Elazığ temsilcisi, ligin ikinci haftasında 29 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’te kendi sahasında Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK’yı konuk edecek.

