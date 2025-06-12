Büyük heyecana sahne olan maçın normal süresi 2-2 sona ererken, şampiyonu penaltı atışları belirledi.

Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan 6 D sınıfı, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Karşılaşma boyunca büyük bir mücadele örneği sergileyen öğrenciler, maç sonunda dostluk ve centilmenliği de elden bırakmadı.

Maç sonrası 6 D sınıfı öğrencilerinin kupa sevincine tüm okul tanıklık etti. Öğrencilerin mutluluğu ve coşkulu kutlamaları görülmeye değerdi. 6 D sınıfı, maç boyunca birbirlerini destekleyerek takım ruhunun en güzel örneğini sergiledi.

Okul yönetimi, turnuvaya katılan tüm sınıfları tebrik ederek, bu tür etkinliklerin öğrenci dostluğunu ve takım ruhunu pekiştirmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.