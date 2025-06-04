Elazığ Amatör spor kulüpleri federasyonu genel kurulu Elazığ belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre merkezinde gerçekleşti.

Genel kurulda Elazığ gençlik ve spor il müdürü Abdulsamet Eren açılış konuşması yaptı. Eren konuşmasında İki değerli ismin aday olduğunu belirterek, “Farklı branşlarda sporcular milli takımlara veriyoruz. Elazığ spor şehri olma yolunda ilerliyor.” Açıklamasını yaptı.

Genel kurulda başkan adayları da birer konuşma yaptı.

İlk konuşmayı yapan Özcan Bal, Elazığ’ın en büyük sivil toplum örgütü olan ASKF’nin görevini yerine getiremediğini iddia etti.

Mevcut başkan ve başkan adayı Mustafa Gür ise başkan adayı Özcan Bal’a cevap vererek, “Özcan bey seçime kadar benim yönetimimdeydi. Madem projen vardı niye getirmedin. Biz paraları Elazığspor’a verdik şehrin gururu. Benim bir alacağım vardı onu da ASKF’ye hibe ediyorum” diye konuştu

344 delegenin hazır bulunduğu genel kurulda daha sonra ise seçimlere geçildi.

Oy kullanımının ardından sandıklar açıldı ve mevcut başkan Mustafa Gür 269 oy alırken, Özcan Bal 74 oy aldı.

4 zarf iptal edilirken, 1 oy ise geçersiz

Güven tazeleyerek yeniden Elazığ ASKF genel başkanlığına seçilen Mustafa Gür’ün yönetim kurulunda İbrahim Yalınız, Necmi Pamuk, Bahaddin Erbasan, Ferhat Ataş, Cemil Döndü, Feti Ahmet Deniz, Fırat Meydan, Ahmet Özden Özen, Osman Akarsu, Oktay Arık, Aytaç Özcan, Yusuf Kürşat Kulualp, Abdulhaya Alan, Zehra Özkal, Recep Aydın, Mehmet Zeki Sönmez, Cafer Taribakan ve Hayrullah Gürgöze yer aldı.



