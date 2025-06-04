Elazığ’daki özel bir hastanede yapılan müdahalenin başarılı geçtiği ve Başkan Demirtaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Tedavisinin hastanede devam ettiği süreçte sağlık ekibi, Başkan Demirtaş’ın moralinin yüksek ve genel durumunun stabil olduğunu belirtti. Sendikal camiada sevilen ve saygı duyulan bir isim olan İrfan Demirtaş’ın sağlık haberi, meslektaşları ve üyeleri başta olmak üzere geniş bir kesim tarafından yakından takip edildi.

Kamu Birliği Konfederasyonu başta olmak üzere çok sayıda sendika, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve mesai arkadaşı, Başkan Demirtaş’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

İrfan Demirtaş’ın kısa süre içinde taburcu edilmesi ve istirahat sürecinin ardından görevine yeniden dönmesi bekleniyor.

Genç Sağlık-Sen olarak bizler de Sayın İrfan Demirtaş’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.