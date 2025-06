İHH Elazığ İnsani Yardım Derneğini hamiliğini üstlendiği yaklaşık 500 yetimin ve ailelerinin ihtiyaçlarini hayırseverlerin destekleriyle her ay karşılanmaya devam ediliyor.

Bu yardımların yanı sıra yetimlerin annelerine ve yetim çocuklara yönelik sosyal etkinlikler de gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, her yıl geleneksel hale getirilen bahar şenliği İHH gönüllüleri ve yetim ailelerin katılımıyla bu sene Yurtbaşı Hipodromunda gerçekleştirildi.

Şenlikte İHH Kadın Kolları ve Çocuk Biriminin katkılarıyla at binme, çuval oyunu, halat çekme, yüz boyama, bez boyama, erkek çocukları ile futbol maçı gibi etkinlikler yaparak çocukların ve annelerimizin güzel bir gün geçirilmesi sağlandı.

İHH Yetkilileri etkinliğe desteklerinden dolayı Elazığ / Yurtbaşı Hipodromu Müdürlüğüne teşekkür ettiler.