Başkan Yüksel açıklamasına şu şekilde devam etti; “Gazze insanlık tarihinin görmüş olduğu en büyük zulüm ve soykırımı yaşamaktayken tüm dünya buna seyirci kalmakta, müslüman ülke liderleri samimiyetsiz icraatten uzak kınama mesajları yayınlamaktadırlar. Geçtiğimiz günlerde Madleen Yelkenlisi Gazze’ye insanı yardım götürürken uluslararası sularda İsrail tarafından hukuksuzca saldırıya uğradığında, İsrail Hayfa limanına askeri sanayide kullanılmak üzere Çelik taşıyan Vela Gemisi Mersin limanına demirlemişti. Mevcut iktidar Gazzeye yardım etmek bir yana İsrail’e yardım ediyor. Küreciği kapatmıyor, israile akan petrol vanalarını kesmiyor, limanlarını Gazze’ye bomba kusacak mühimmat yapımında kullanılan yüklere kapatmıyor, İsrail ile ticareti Filistin üzerinden göstererek kesmiyor. İcra makamındaki kendisi değilmiş gibi ara sıra protesto gösterileri düzenliyor.

Bizler bu vahşete sessiz kalamayız ne vicdanımız, ne insanlığımız bunu kabul etmez. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olmayacağız. Tarihimizin ve ecdadımızın bizlere yüklediği sorumluluklar vardır.

Tüm bu sebepler dolayısı ile İstanbul Üsküdar Meydanında düzenlenecek olan mitinge en güçlü şekilde katılacağız. İçinde Gazze sızısı taşıyan tüm Elazığlıları ve İstanbul da yaşayan Elazığlı hemşehrilerimi parti gözetmeksizin bu feryadın sesini arttırmak için Pazar günü saat:17:00 de Üsküdar Meydanına davet ediyorum. Biz Cumartesi günü saat: 20:00 de Valifahribey caddesi kız meslek lisesi önünden otobüslerle konvoy halinde İstanbul’a intikal edeceğiz, gelmek isteyen halkımız irtibat numaralarından ulaşarak bizlerle gelebilirler.

Mazluma yumuşak, zalime sert olan bu aziz milletim bu zulmü durdurmak için bu fedakarlıktan kaçınmayacağınızı ümit ediyor hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.