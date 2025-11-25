Dernek gönüllüleri, yapılan başvurular ve saha incelemeleri sonucunda tespit edilen ailelere yakacakları bizzat ulaştırdı.

Soğuk havaların etkisini artırmaya başladığı Elazığ’da yardım çalışmaları büyük önem taşırken, dernek bu yılki destek programını daha geniş kapsamlı hale getirdi.

“TONLARCA KÖMÜR VE ODUN DAĞITIYORUZ, BATTANİYE DESTEĞİMİZ DE OLACAK”

Dernek faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği Elazığ Şubesi Sorumlusu Mesut Beytekin, bu yıl yapılacak yardımların önceki yıllara göre daha geniş bir çerçevede planlandığını belirterek şunları söyledi:

“Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. Kış öncesi yakacak ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yıl da Allah’ın izniyle tonlarca kömür ve odun dağıtımı yapacağız. Elimizdeki imkânları en doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için titizlikle çalışıyoruz.”

Beytekin, yardımların hayırseverlerin katkılarıyla sürdüğünü, kış boyunca birçok mahallede tarama ve ihtiyaç tespit çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

YARDIMLAR KIŞ BOYU SÜRECEK

Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği’nin yakacak dağıtımı özellikle gelir düzeyi düşük bölgelerde yoğunlaştı.Vatandaşlar, yapılan yardımların özellikle kış mevsiminde önemli bir dayanışma örneği olduğunu belirtirken, dernek yetkilileri destek olmak isteyen hayırseverlere de çağrıda bulundu.