

Yaşanan sürece sert tepki gösteren Özgül, söz konusu girişimlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. İktidarın ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların konuşulmaması için gündem değiştirdiğini öne süren Özgül, Türkiye’de hukuk sistemine olan güvenin her geçen gün zedelendiğini savundu.

Burak Özgül açıklamasında, “CHP’ye yönelik mutlak butlan üzerinden yapılan atama girişimleri kesinlikle kabul edilemez. AK Parti, ülkede yaşanan sıkıntıların konuşulmaması için sürekli farklı gündemler oluşturmaktadır. Bu durum, ülkedeki hukuksuzluğun açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin temel gündeminin ekonomi, hayat pahalılığı ve adalet olması gerektiğini belirten Özgül, mevcut şartlarda erken seçimin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Özgül, “Millet geçim derdindeyken siyasi mühendislik girişimleriyle gündem oluşturuluyor. Türkiye’nin acilen seçime gitmesi gerekmektedir” dedi.