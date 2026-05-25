İl Başkanı Yunus Emre Yüksel ve teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği program kapsamında çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelinerek hemşehrilerimizin talep, beklenti ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar yerinde dinlendi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde özellikle ekonomik durgunluk, esnafın yaşadığı zorluklar ve vatandaşın geçim mücadelesi dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Bayram öncesi çarşıdaki hareketliliğin önceki yıllara göre oldukça düşük olduğunu ifade eden esnaflar, ekonomik şartların her geçen gün daha da ağırlaştığını dile getirdi.

Saha çalışmaları sırasında vatandaşlarla samimi diyaloglar kurulurken, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’a yönelik olumlu değerlendirmeler de dikkat çekti. Vatandaşların “genç, dinamik ve alternatif bir siyaset anlayışı” vurgusu yaptığı görüşmelerde, Milli Görüş hareketine duyulan güvenin sahada güçlü şekilde hissedildiği görüldü.

Ziyaretler sırasında konuşan Genel İdare Kurulu Üyesi Hayri Kamalı, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal problemlerin temelinde yanlış sistem anlayışının bulunduğunu ifade ederek; çözümün adalet, üretim, ahlak ve Milli Görüş ilkelerinde olduğunu vurguladı.

Program kapsamında vatandaşlara Saadet Partisi’nin çalışmaları ve çözüm önerilerinin yer aldığı broşürler de takdim edilirken, teşkilat mensupları vatandaşların sorun ve taleplerini not aldı.

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya ve Elazığ’ın her noktasında saha çalışmalarını sürdürmeye devam edileceği ifade edildi.