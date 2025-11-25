Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Av. Mahmut Şahin, Elazığ İl Başkanı Metin Suiçer, Kovancılar İlçe Başkanı Abbas Yılmaz ve parti yöneticileri de hazır bulundu.

Heyet, merkezde bekleyen çiftçilerle birebir görüşerek bu yıl pancar teslimatında yaşanan aksaklıkları, fabrika kapasitesindeki yetersizliği ve alım sürecinin neden tıkandığını sahada gözlemledi.

Ziyarette çiftçilerin el yazısıyla ilettiği yeni bilgiler de heyete sunuldu. Kanatlı Barajı’nın sulama alanlarında geniş çaplı pancar ekimi yapıldığını belirten üreticiler, şeker fabrikasına teslimat sürecinde ciddi sıkıntılar yaşandığını vurguladı.

Çiftçiler, kamyonların fabrikanın önünde günlerce sıra beklemesi nedeniyle teslimat yapılamadığını, bu durumun üreticiyi hem maddi hem de zaman açısından ağır şekilde mağdur ettiğini ifade etti. Bölgenin en net talebi ise şöyle dile getirildi:“Bu bölgeye acilen bir kantar kurulsun. Ürünümüzü hem güvenli hem de zamanında teslim edebilelim.”

Üreticiler, pancarı fabrikaya taşımada ciddi bir nakliye yüküyle karşı karşıya olduklarını, kamyonların günlerce beklemesinin hem maliyeti artırdığını hem de üreticinin eline geçen parayı büyük ölçüde erittiğini belirtti.

“Aldığımız paranın büyük kısmını nakliyeye veriyoruz. Bu yük artık taşıyamayacağımız bir noktaya geldi.” sözleri, sahadaki tabloyu özetledi.

HÜDA PAR heyeti, hem incelemelerde hem de çiftçilerin yazılı taleplerinde ortaya çıkan tüm sorunların ilgili kurumlara iletileceğini ve Kovancılar’daki üreticilerin mağduriyetinin yakından takip edileceğini açıkladı.

Pancar üreticilerinin çağrısı ise net oldu:“Kantar eksikliği, kapasite yetersizliği ve nakliye yükü artık dayanılmaz hale geldi. Yetkililerden ivedi çözüm bekliyoruz.”