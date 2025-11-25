Açıklama, Öz Sağlık-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığı hizmet binasında yapıldı.Basın açıklamasını HAK-İŞ Elazığ İl Başkanı Gökhan Arpa yaptı. Arpa, konuşmasında kadına yönelik şiddetin her türüne karşı güçlü bir toplumsal duruş sergilemenin önemine vurgu yaparak, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun bu alandaki kararlılığını ifade etti.

Programa, Öz Sağlık-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı İrfan Demirtaş, Hizmet-İş ve Öz Sağlık-İş üyeleri de katılarak destek verdi.

Açıklamada, kadına yönelik şiddetin yalnızca bir kadın sorunu değil, tüm toplumun ortak meselesi olduğu ve bu mücadelenin dayanışma ile sürdürüleceği belirtildi.

HAK-İŞ Elazığ İl Başkanlığı, farkındalık çalışmalarının ve bilinçlendirme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.