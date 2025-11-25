Ancak Duran, bu önemli yatırımın Emlak Yönetimi’nin yetersiz uygulamaları nedeniyle gölgede kaldığını belirtti.

“2020 depremi sonrası Elazığ’daki TOKİ konutlarında vatandaşlarımızın aylık geri ödemesi ortalama 900 TL civarındayken, bugün aynı vatandaşlar site yönetimlerine 1.000 TL’ye varan aidat ödemek zorunda kalıyor. Buna rağmen temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi gibi en temel hizmetlerden dahi memnun değiller. Emlak Yönetimi yüksek aidatlar toplamakta, ancak hizmette sınıfta kalmaktadır” dedi.

Duran, devletin milyarlarca liralık yatırımıyla yapılan modern konut alanlarında, ekilen ağaç ve çimlerin kuruduğunu, çevre düzeninin bozulduğunu ve ortak alanların bakımsız kaldığı, asansörlerin bir çoğunun çalışmaz halde olduğunu ve garaj kapılarının çalışmadığını dolayısıyla bu alanların güvenlik zafiyeti oluşturduğunu ifade etti. “Bu durum hem kamu kaynaklarının israfına hem de vatandaş memnuniyetsizliğine yol açıyor” diye konuştu.

Emlak Yönetimi’ne çağrıda bulunan Duran, aidat yükünün hafifletilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması gerektiğini vurguladı. “Devletin örnek bir konut projesi olarak inşa ettiği bu alanlar, kötü yönetim anlayışıyla değil, vatandaş memnuniyetiyle anılmalıdır” dedi.