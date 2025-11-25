Açılış töreninin ardından Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, tüm stantları tek tek gezerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

6. Kitap Fuarı’nın ilk gününde vatandaşlar oldukça büyük bir ilgi gösterdi. Fuarda önemli ayrıntılardan birisi de Elazığlı yazarlara ayrılan stantlar oldu. Elazığlı yazar ve şairler Elazığ Kent Konseyi’nin desteğiyle oluşturulan özel stantta okuyucularıyla buluşuyor.

Elazığlı yazarlardan Kürşat Tuna Özek, Başkan Şerifoğulları’na teşekkür ederken yaklaşık 2 ay önce çıkardığı “Devlet-ül Cihan Bir Osmanlı Mührü” adlı kitabına vatandaşların yoğun bir ilgisinin olduğunu ifade etti.

Elazığlı yazar Kürşat Tuna Özek; “Öncelikle Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na burada Elazığlı yazarlara yer ayırdığı için teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 ay önce kitabım çıktı. Kitabımın ismi Devlet-ül Cihan Bir Osmanlı Mührü. Kitabımda son dönemde popüler olan yapay zekaya yer verdim ve bunu Osmanlıyla birleştirdim. Elazığlı vatandaşların Kitap Fuarı’na katılımı yoğundu, kitabıma da büyük ilgi gösterdiler herkese teşekkür ediyorum” dedi.