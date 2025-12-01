Başkan Gök; “1–7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası, toplumun en kritik anlarında devreye giren, yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizgide saniyelerle yarışan acil sağlık personelimizin değerini hatırlamak, sorunlarını görünür kılmak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanmaktadır.

Acil sağlık hizmetleri; yağmurda, karda, çamurda, savaşta, afette, depremde, selde, gece–gündüz demeden milletimizin yardımına koşan, her çağrıyı bir insan hayatı sorumluluğu ile değerlendiren büyük bir fedakârlık zinciridir. Ambulansın içinde, olay yerinde ya da komuta kontrol merkezinde görev yapan ekipler; kimi zaman kurşunların hedefi, kimi zaman ağır hakaretlerin muhatabı, kimi zaman da zorlayıcı çalışma koşullarının ortasında insan hayatını yaşatmak için mücadele etmektedir.

Bu kutsal görevi yerine getiren acil sağlık çalışanlarımızın en temel beklentisi; saygı, anlayış ve görevlerini kolaylaştıracak güvenli çalışma şartlarıdır. Toplumumuzun 112 hattını bilinçli kullanması, gereksiz aramalardan kaçınması, ambulanslara trafikte öncelik vermesi ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin asla kabul edilemez olduğunu bilmesi hayati önem taşımaktadır.

Acil sağlık hizmetleri yalnızca bir sağlık birimi değil, devletin vatandaşa uzanan en hızlı ve en hayati elidir. Bu nedenle; çalışma koşullarının iyileştirilmesi, adil ve sürdürülebilir bir ödeme sisteminin oluşturulması, personel sayısının güçlendirilmesi, ekipman ve araç gereçlerin güncellenmesi artık ertelenemez bir gerekliliktir.

Bizler Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası olarak; her koşulda görev yapan bu kahramanların sesi olmaya, sorunlarını dile getirmeye, hak ettikleri saygınlığı ve çalışma güvencesini almaları için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

Bu vesileyle insan hayatı için saniyelerle yarışan, karanlığı sirenleriyle yaran, canla başla çalışan tüm acil sağlık hizmetleri çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı yürekten kutluyor; görev şehitlerimizi rahmetle, görevi sırasında hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımızı minnetle anıyoruz.

Unutulmamalıdır ki:Her ambulans bir umuttur, her saniye bir hayattır”.