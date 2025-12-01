Sendikanın iş yeri temsilcileri tarafından organize edilen programa ilgi yoğun oldu.Programa; Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinçci, Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa, iş yeri temsilcileri, yeni dönem delege adayları ve ulaşım hizmetlerinde görev yapan çok sayıda şoför katıldı.

Buluşmada, Dünya Şoförler Günü nedeniyle şoförlere tebrikler iletilirken, talep ve önerileri dinlendi. Karşılıklı istişare ve samimiyet içerisinde geçen programda, ulaşım hizmetlerinde çalışan personelin çalışma koşulları, vatandaş memnuniyeti ve saha deneyimleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinçci, program boyunca şoförlerle yakından ilgilenerek öneri ve görüşlerini dinledi. Pirinçci, şoförlerin şehir içi ulaşımda üstlendikleri görevin önemine vurgu yaparak, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa ise, belediye çalışanlarının emek ve gayretlerinin sendika tarafından her zaman değer gördüğünü ifade ederek, şoförlerin taleplerinin takipçisi olacaklarını belirtti.Program, karşılıklı teşekkür ve iyi dileklerin ardından sona erdi.