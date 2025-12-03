CHP İL BAŞKANLIĞINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Özgül’ün ilk durağı Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanlığı oldu. Yeniden il başkanlığına seçilen Coşkun Çağlar Duran’ı makamında ziyaret eden Özgül, seçim sonuçlarının Elazığ için hayırlı olmasını diledi.

Özgül, ziyarette yaptığı değerlendirmede: “Değerli başkanımızın yeniden il başkanı olmasından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Şehrimize katkı sunan her siyasi yapının güçlü ve dinamik olması bizler için önemlidir. Yeni görevinin hem CHP camiasına hem de Elazığ’a hayırlar getirmesini diliyorum.” ifadelerine yer verdi.



ELAZIĞSPOR TESİSLERİNE ZİYARET

Siyasi temasların ardından Özgül, Elazığspor tesislerini ziyaret ederek Kulüp Başkanı Ahmet Fethi Yılmaz bir araya geldi.

Burak Özgül burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Elazığsporumuz yalnızca bir spor kulübü değil, şehrin birlik ve beraberliğinin en güçlü sembollerinden biridir. Elazığspor’un hak ettiği noktaya yeniden ulaşacağına dair inancım tamdır. Yönetimin ve takımımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”



İŞ DÜNYASINA ZİYARET: ALİ ŞEKERDAĞ İLE GÖRÜŞME

Ziyaretlerine devam eden Özgül’ün bir sonraki durağı, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın önceki dönem başkanı Ali Şekerdağ oldu. Şekerdağ ile ekonomik gündem, iş dünyasının beklentileri ve Elazığ’da yürütülen yatırımlar üzerine görüş alışverişi yapıldı.