Sezonun ilk karla mücadelesi, Baskil ilçesine bağlı Hacımustafa Köyü’nde gerçekleştirildi.Bölgede yağan kar yağışı sonrası harekete geçen ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için yol temizleme çalışmalarını kısa sürede tamamladı. İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışıyla birlikte özel idare sorumluluk sahası içerisinde tüm ekip ve araçların hazır bekletildiğini belirtti.Karla mücadele çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde aralıksız sürdürüleceği ifade edildi

