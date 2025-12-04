CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanı Av. Coşkun Çağlar Duran ile birlikte Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesi’ni ziyaret ederek emekçilerle bir araya geldi. Ziyarette, belediye ve taşeron işçilerin yaşadığı ücret adaleti, sosyal haklar, iş güvencesi ve çalışma koşullarına dair başlıklar ele alındı.

Şube Başkanı Gökhan Arpa, CHP heyetine sendikanın çalışmaları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirerek, özellikle Elazığ Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesi arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan toplu iş sözleşmesine ilişkin bilgi verdi. Arpa, sözleşmede elde edilen sosyal haklar, iyileştirmeler ve yüzde 35 oranındaki zam ile emekçilerin refahına yönelik atılan adımları paylaştı.

Milletvekili Gürsel Erol, mevcut ekonomik şartlar göz önünde bulundurulduğunda sağlanan bu kazanımların önemli olduğunu belirterek; Şube Başkanı Gökhan Arpa ve yönetim ekibini emekçilerin haklarını koruma yönündeki gayretlerinden dolayı tebrik etti. Çalışma hayatında yaşanan sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini doğrudan dinlediklerini vurgulayan Erol, “Elazığ’ın emekçisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.Ziyaret, karşılıklı istişarelerin ardından günün anısına çekilen toplu aile fotoğrafıyla sona erdi.