Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan’ın öncülüğünde ve meclis üyelerinin destek ve katkılarıyla 23 yıl sonra gerçekleştirdikleri Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı oldukça başarılı ve verimli geçtiğini ifade eden Elazığ TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş, fuara ilgi gösteren firma ve hemşerilerimize teşekkür etti.

Geçtiğimiz aylarda vefat eden merhum Cavit Çicekçi’nin şirketi adına Meclis toplantısına katılan Fatih Çicekçi’yi hoş geldiniz diyen Karataş; “Bu vesileyle hepimizin sevdiği Cavit kardeşimize bir kez daha Rabbimden rahmetler diliyorum.” Dedi.

Değerli meclis üyelerimiz,Birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimi olarak gördükleri mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde ve gönül sofrasında Şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Ticaret ve Sanayi Odası olarak, siz meclis üyelerimizin üstün gayreti ve destekleriyle şehrin kalkınmasına katkıda bulunmak ve ticaretin daha verimli hale gelmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Attığımız adımlar hamt olsun ki Elazığ’ımız için kazanca vesile oluyor. Şehrin büyüme ve kalkınmasını getiriyor.Bu başarının altın anahtarı ise Elazığ'a olan sevdamız, yüklendiğimiz inanç, azim ve adanmışlık duygusudur.Bu başarı hikâyesini sizlerle olan birlik ve beraberliğimizle, birbirimize olan inancımızla ve el birliği ile yazdık.Bizdeki bu inanmışlık ve beraberlik olduğu sürece, şehrimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, Elazığ’ımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyacağız.

Bulunduğumuz makamların hakkını vermek, dünden bir adım ileride olmayı sağlamaktır.Sorunlara ve problemlere çözüm üretme yeteneğine ve cesaretine sahip olmaktır.”

Bu şehrin dertleriyle, ihtiyaçlarıyla dertlenmek, bunu sahiplenmek ve çözüm oluşturmanın bu şehre karşı en önemli sorumlulukları olduğunu ifade eden Başkan Alan; “Bu birliktelik ve sizlerin desteği, şehrimiz ticaretinde önemli bir heyecan ve sinerji oluşturan Elazığ TSO Ticaret Fuarını getirdi.

İlimiz firmalarını aynı çatı altında buluşturan, ticari iş birliklerini güçlendiren ve şehrimizin ticari potansiyelini ortaya koyan bu fuar, birlikte başarma irademizin somut bir göstergesi olmuştur.

Üç gün boyunca fuar alanında yaşanan yoğunluk, ziyaretçi trafiği, farklı yaş gruplarından vatandaşlar stantlara ilgisi ilimiz ticaretinin geldiğin noktayı göstermesi açısından önemliydi ve kıymetliydi.

Ben sizlerin de huzurlarınızda Fuarımızın açılışına katılarak bizleri onurlandırtan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na çok teşekkür ediyorum.

Yine fuarımızın açılışına katılan Milletvekillerimiz Sayın Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkapı, Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları, siyasi parti il başkanlarımıza ile ilimiz protokolüne çok teşekkür ediyorum.

Yine fuarımızı ziyaret eden MHP Milletvekili Semih Işıkver’e, siyasilerimize, STK başkanlarımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum.” Dedi.Bugüne kadar sahada yaşanan sorunları çözmek adına ellerinden geleni cesurca yaptıklarını ifade eden Elazığ TSO Başkanı İdris Alan; “Yeri geldi bu sorunları en üst makamlara taşıdık, yeri geldi şehrimizin menfaatleri doğrultusunda ortak aklı ve ortak sesi en üst seviyeden duyurmaya çalıştık. Birlik ve beraberlik içerisinde oluşturduğumuz sinerjiyle çözüme katkı sağladık. Bu güzel ve güçlü ailenin fertleri olan siz Meclis Üyelerimize gayretleriniz, emekleriniz ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.

Meclis Üyelerimizin bizlere destekleri sürdüğü müddetçe bizlerin başarısı ve bu şehre katkısı daha da artacaktır.Amacımız ne makam, ne şöhret ne de unvandır.Amacımız ve muradımız bu gök kubbede hoş bir seda bırakmak ve birilerinin dualarında yer almaktır. “ dedi.Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve alınan kararlarla sona erdi.