CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un ismi, gazeteci Şaban Sevinç’in sosyal medya üzerinden yaptığı yayın sonrası bir anda siyasi tartışmanın merkezine yerleşti. Sevinç’in, Erol’un bir daha Elazığ’dan aday gösterilmeyeceğini öne sürmesi ve partiden ihrac edilmesi gerektiğini dile getirmesi, kent kamuoyunda geniş yankı buldu.

Özellikle Erol’un, partide 30 eski ilçe başkanının ihraç edilmesine karşı çıkan 9 milletvekili arasında yer alması ve bu tavrının “hedefe konulması” Elazığ’da tepkiyle karşılandı. Siyasi görüşü ne olursa olsun, kentte uzun yıllardır sahada aktif bir siyaset pratiği ortaya koyan Erol’un bu şekilde gündeme taşınması, birçok kesim tarafından “haksız ve maksatlı” olarak değerlendirildi.

9 MİLLETVEKİLİ AÇIK HEDEF

Tartışmanın fitilini ateşleyen süreç, CHP’de 30 eski ilçe başkanının ihraç edilmesiyle başladı. Parti içindeki bu tasarrufa tepki gösteren 9 milletvekili, kamuoyuna yansıyan açıklamalarında bu durumun CHP’nin tarihsel kültüründe yer alan parti içi muhalefet, farklı görüşlerin varlığı ve çoğulcu siyaset anlayışına ters olduğu vurguladı. Söz konusu milletvekilleri, ihraç kararlarının sorunu derinleştireceğini savundu. Bu çıkışın ardından gazeteci Şaban Sevinç’in yaptığı yayında isim vererek hedef göstermesi ise tartışmayı başka bir boyuta taşıdı.

Sevinç’in, Gürsel Erol’un Elazığ’dan bir daha aday yapılmayacağı yönündeki ifadeleri ve “ihracı gerekir” şeklindeki değerlendirmeleri, CHP tabanında da Elazığ kamuoyunda tepkileri beraberinde getirdi.

ELAZIĞ’DA REKORLARLA ANILAN BİR İSİM

Gürsel Erol, Elazığ’da CHP’nin uzun yıllar sonra elde ettiği en yüksek oy oranlarının mimarı olarak gösteriliyor. Özellikle son seçimlerde partisini kentte görünür kılan saha çalışmaları, yerel meselelerde aldığı inisiyatif ve Ankara-Elazığ hattında yürüttüğü temaslar, Erol’un siyasi profilini güçlendirdi.

Elazığ gibi geleneksel olarak farklı siyasi eğilimlerin güçlü olduğu bir şehirde CHP’nin oy oranını yukarı taşıması, parti içinde de dikkat çekmişti. Bu nedenle Erol’un doğrudan hedef alınması, sadece bir milletvekiline yönelik eleştiri olarak değil, “Elazığ’daki siyasi iradeye müdahale” olarak yorumlandı.

Elazığ’da birçok partili ve vatandaş, “Gürsel Erol’un adaylığına Elazığ karar verir” görüşünü dile getirdi. Erol’un Elazığ’dan seçildiği günden bugüne kadar yaptıklarıyla Elazığ ve Elazığ halkı ile bir gönül bağı kurduğunu ifade eden vatandaşlar Şaban Sevinç’in karşılıksız iddia ve ifadelerinin tabanda karşılığı olmadığını savundu.

ŞABAN SEVİNÇ’İN AÇIKLAMALARI TARİHE KARA BİR LEKE

Elazığlı vatandaşlar Şaban Sevinç’in sosyal medya hesabından yaptığı yayınlarla Gürsel Erol’u hedef almasını Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak değerlendirirken söylenenleri kendi iradelerine yönelik bir saldırı ve hakaret olarak değerlendiriyor. Gürsel Erol ile Elazığ’ın kurduğu gönül bağına atıfta bulunan vatandaşlar bugüne kadar Gürsel Erol’un Elazığ için ortaya koyduğu mücadelenin ortada olduğunu belirten vatandaşlar, her şartta ve koşulda Gürsel Erol’un arkasında olduklarını dile getiriyorlar.