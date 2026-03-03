Şubat ayında aylık enflasyon yüzde 2,96, yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 olarak açıklandı. Ocak ayında gerçekleşen yüzde 4,84’lük artışla birlikte yılın ilk iki ayında kümülatif enflasyon yüzde 7,94’e ulaştı.

Açıklanan verilerin ardından Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök yazılı bir değerlendirme yaptı.

“Zam Daha Yılın Başında Eridi”

Timur Gök, Ocak ayında memurlara verilen yüzde 11 toplu sözleşme zammının büyük bölümünün iki ay içinde enflasyona gittiğini belirterek, kâğıt üzerinde kalan artışın yüzde 3 seviyesine dahi ulaşmadığını ifade etti.

Gök, memur maaşlarının yılın başında erimeye başladığını vurgulayarak, enflasyon farkının bir kazanım değil, gecikmeli bir telafi olduğunu söyledi.

“Enflasyon Farkı Aylık Yansıtılmalı”

Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 2,83 daha enflasyon oluşması gerektiğine dikkat çeken Gök, altı ayda bir yapılan güncellemenin alım gücünü korumaya yetmediğini savundu.

Ekonomik şartların aylık değiştiğini belirten Gök, enflasyon farklarının maaşlara aylık olarak yansıtılması gerektiğini dile getirdi.

“Memur Yoksulluk Sınırının Altında”

Açıklamada, 2026 Şubat ayı itibarıyla yoksulluk sınırının 105 bin 425 TL olarak hesaplandığı belirtilerek, milyonlarca memurun maaşının bu seviyenin oldukça altında kaldığı ifade edildi.

Artan kira, gıda, enerji ve vergi yükleri karşısında açıklanan zam oranlarının hayatın gerçeğini yansıtmadığı kaydedildi.

“Refah Payı Şart”

Sendika tarafından yapılan açıklamada;

Taban ödemenin artırılması,

Teşvik ve ek ödeme kalemlerinin kalıcı hale getirilmesi,

Fazla mesai ücretlerinin güncellenmesi,

Enflasyon farkının aylık yansıtılması,

Enflasyonun üzerinde refah payı içeren zam politikası uygulanması

talep edildi.

Timur Gök, sendikacılığın yalnızca toplu sözleşme masasında belirlenen oranlara imza atmak olmadığını belirterek, kamu çalışanlarının refahını ve geleceğini koruyacak güçlü bir irade ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

Açıklama, “Memur enflasyona ezdirilmemelidir. İnsan onuruna yaraşır ücret istiyoruz” çağrısıyla sona erdi.