Biçer, özellikle sivillerin ve çocukların hayatını kaybettiği saldırılar karşısında dünya medyasının çifte standartlı bir dil kullandığını belirterek bunun insanlık vicdanını yaraladığını söyledi.

MEDYA GERÇEKLERİ ÇARPITAMAZ

Fetih Ahmet Biçer açıklamasında, İran’da bir okula yapılan saldırı sonucu çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir okulun hedef alındığı ve çok sayıda küçük çocuğun hayatını kaybettiği bir saldırının dünya medyasında neredeyse öznesiz bir şekilde verilmesi büyük bir çifte standarttır. Haberler öyle bir dil ile sunuluyor ki sanki füzeler uzaydan gelmiş gibi anlatılıyor. Ancak başka bir yerde bir saldırı olduğunda kimin yaptığı manşetlere taşınıyor. Bu yaklaşım açık bir medya ikiyüzlülüğüdür.”

Biçer, uluslararası medyada kullanılan dilin çoğu zaman gerçekleri çarpıttığını ve kamuoyunu yönlendirmeye yönelik bir algı oluşturduğunu ifade etti.

MASUM ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜ SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Fetih Ahmet Biçer, savaşın en ağır bedelini masum sivillerin ve çocukların ödediğini belirterek şunları söyledi:

“Bir okulda hayatını kaybeden çocukların acısı hiçbir siyasi tartışmanın konusu olamaz. Hangi ülke tarafından yapılırsa yapılsın, masum çocukların hayatını kaybettiği saldırılar insanlık adına büyük bir utançtır. Bu acı karşısında tüm dünyanın ortak bir vicdan göstermesi gerekir.”

Biçer, hayatını kaybeden çocuklar için başsağlığı mesajı da ileterek şu ifadeleri kullandı:

“Hayatını kaybeden çocuklarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve İran halkına sabır ve başsağlığı diliyorum.”

YENİ BİR MEDYA ANLAYIŞI ŞART

Fetih Ahmet Biçer açıklamasının sonunda dünya medyasındaki tekelleşmeye dikkat çekerek yeni bir habercilik anlayışına ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Bugün dünya medyasının büyük bölümü belli güç odaklarının kontrolü altına girmiştir. Bu nedenle gerçekleri olduğu gibi anlatan, adaleti ve vicdanı merkeze alan yeni bir medya anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.”