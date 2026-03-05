Vergi Haftası kapsamında yapılan ziyarette konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı Başkan Fariz Çelik ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Elazığ TSO üyelerinin muhasebe ve yeni mevzuatlar sebebiyle sık sık serbest muhasebeci ve mali müşavirleri arayıp görüş sorduklarını, bu konuda her zaman destek ve katkılarını gördüklerini ifade eden Başkan Alan, “Hizmet eksenli bu yaklaşımları ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, vergi haftalarını kutluyorum dedi.

Serbest muhasebeci ve mali müşavirler olarak işletmelerin muhasebe defterlerini, kayıtlarını ve tüm bilançolarını tutarak analiz yapıp raporlama ile Maliye Bakanlığı’na sunduklarını ifade eden Elazığ- Bingöl Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Fariz Çelik; “Bu görevimizle devletin ekonomisinin temel taşlarını oluşturmaktayız. Bu vesileyle bizleri ağırlaması ve bizlerle sürekli istişare edip sorunlarımızı dinlemesinden dolayı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın İdris Alan’a, Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına teşekkür ediyor, işbirliğimizin devam etmesini temenni ediyorum.” Dedi.