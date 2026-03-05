Saadet Partisinin Karakoçan İlçe Divanı’na katılıp partililere seslenen Başkan YÜKSEL:"Ramazan-ı Şerif’in ülkemize ve İslam beldelerine hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Şu mübarek günlerde, İslam ülkelerine musallat olan başta Siyonist İsrail ve avanesi ABD’nin emellerine ulaşamamasını diliyorum. Ülkemizi liyakatle yönetecek kadrolar Saadet Partimizde mevcuttur. Genel Merkezimizce hazırlanan 'Türkiye Kalkınma Planı’nı ramazan ayı boyunca tüm ilçelerimizde anlatmış olacağız. Bu hafta hem Karakoçan İlçe Divanı’na katılarak teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik hem de tüm Karakoçan halkıyla buluşup Türkiye Kalkınma Planı’mızı anlatacağız." dedi.

Karakoçanlı vatandaşlarla bir araya gelip Saadet Partisi Kalkınma Planı’nı anlatan İl Başkanı Yüksel; daha sonra Karakoçan Kaymakamı Furkan SEYMAN ve Karakoçan Belediye Başkanı Cafer OĞUR’u ziyaret ederek kendilerine "Türkiye Kalkınma Planı" kitapçığını takdim etti.

