Ballıca, deprem sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında destek alan bazı işletmelere gönderilen yazılarda, başvuru sırasında beyan edilen çalışan sayısı ve net satış hasılatına ulaşılamaması gerekçesiyle destek programlarının sonlandırıldığını ve kredi tutarının tek seferde geri ödenmesinin talep edildiğini ifade etti.

“İŞLETMELERİN KONTROLÜ DIŞINDA GELİŞEN BİR SÜREÇ”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ballıca, deprem sonrası ekonomik şartların

İşletmeler açısından son derece zorlu geçtiğini belirterek, “Deprem sonrası iş dünyamız büyük bir

Mücadele vererek ayakta kalmaya çalışmaktadır. İşletmelerimizin çalışan sayısındaki değişimler ya da

satış hasılatındaki düşüşler çoğu zaman işletmelerin kontrol edebileceği durumlar değildir. Ekonomik koşullar, piyasa daralması ve bölgedeki genel ekonomik tablo bu süreçte belirleyici olmuştur” dedi.

“PEŞİN ÖDEME TALEBİ ESNAFI DAHA DA ZORLU BİR DURUMA

SOKUYOR”

Bazı işletmelere gönderilen bildirimlerde destek programının sonlandırılarak kredi tutarının tek seferde ödenmesinin talep edildiğini belirten Ballıca, “Deprem sonrası toparlanmaya çalışan işletmelerimiz için kredi geri ödeme planlarının iptal edilerek tutarın tek seferde talep edilmesi ciddi bir mağduriyet oluşturmaktadır. Bu durum hem oda üyelerimizi hem de esnafımızı ekonomik olarak zor durumda bırakacaktır” ifadelerini kullandı.

“KONUNUN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR”

Ballıca, konunun çözümü için ilgili kurumlara çağrıda bulunarak, “Bu sürecin hem işletmelerimizin sürdürülebilirliği hem de bölge ekonomisinin yeniden güçlenmesi açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İki büyük depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan

Elazığ’daki işletmelerimizin desteklenmeye devam edilmesi büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

“DESTEKLERİN AMACI İŞLETMELERİ AYAKTA TUTMAK OLMALI”

Destek programlarının temel amacının işletmeleri ayakta tutmak olduğunu vurgulayan Ballıca, ilgili tüm kurum ve kuruluşları konunun çözümü için destek vermeye davet ederek, KOSGEB Genel

Merkezi’nin uygulamayı yeniden değerlendirmesinin esnafın mağduriyetinin giderilmesi açısındanbüyük önem taşıdığını söyledi.

Ballıca, Elazığ iş dünyasının üretmeye, istihdam sağlamaya ve şehrin ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini belirterek, bu süreçte işletmelerin desteklenmesinin hem şehir hem de bölge ekonomisi açısından kritik olduğunu ifade etti.