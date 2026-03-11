Karaleylek Kanyonu’nun dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaklaşık 15 bin kara leyleğe ev sahipliği yaptığını belirten Özgül, böylesine önemli bir doğal zenginliğin hak ettiği değeri göremediğini söyledi.

Mevcut yönetim anlayışını eleştiren Özgül, “Bugün Karaleylek Kanyonu’ndayız. Dünya’da nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunan yaklaşık 15 bin kara leyleğe ev sahipliği yapan bu tarihi ve doğal güzellik maalesef hak ettiği değeri görememektedir. Vizyonsuz bir yönetim anlayışı nedeniyle kaderine terk edilmiş durumdadır.” dedi.

Kanyonun tanıtımının yeterince yapılmadığını vurgulayan Özgül, “Elimizde böyle bir güzellik varken neden tanıtımı yapılmamaktadır? Niye bu güzellik saklı kalmaktadır?” diye sordu.

Elazığ’ın doğal değerlerinin korunması gerektiğini belirten Özgül, “Elazığ’ın bir karış toprağı sahipsiz kalmamalıdır. Doğamızı ranta değil, halkın hizmetine ve turizme kazandırmalıyız.” ifadelerini kullandı.