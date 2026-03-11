Havabulut, kredilerin geri ödemesinin peşin olarak talep edilmesinin esnafı zor durumda bıraktığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Deprem felaketinin ardından birçok esnafın iş yerini, sermayesini ve müşteri potansiyelini kaybettiğini hatırlatan Havabulut, verilen desteklerin o dönemde esnaf için büyük bir nefes olduğunu ancak bugün geri ödeme şartlarının esnafın mevcut ekonomik koşullarına göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Havabulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Deprem sonrası esnaflarımıza sağlanan kredi destekleri o günün şartlarında önemli bir katkı sağlamıştır. Ancak bugün ödeme zamanı geldiğinde esnafımızdan bu kredilerin peşin olarak talep edilmesi ciddi bir mağduriyet oluşturacaktır. Zaten ekonomik sıkıntılar içerisinde ayakta kalmaya çalışan esnafımız için bu durum yeni bir yük anlamına gelmektedir.

Kredilerin en az üç taksit halinde ödenmesi gerektiğini vurgulayan Havabulut, peşin ödeme talebinin küçük esnafı daha da zorlayacağını söyledi.

Esnafımıza nefes aldırılması gerekirken, kredilerin peşin olarak geri istenmesi birçok işletmemizi daha da sıkıntıya sokacaktır. Bu nedenle deprem sonrası verilen kredilerin geri ödeme planı yeniden gözden geçirilmeli ve esnafımızın ödeme gücüne uygun şekilde taksitlendirme yapılmalıdır.

Havabulut, esnafın ayakta kalmasının şehir ekonomisi ve istihdam açısından büyük önem taşıdığını belirterek yetkililerin konuya duyarlılık göstereceğine inandıklarını ifade etti.