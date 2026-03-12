Günışığı Gazetesi bugün tarihinin en anlamlı ve duygulu ziyaretlerinden birine ev sahipliği yaptı. Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Usta Kalem M. Nafiz Koca’nın köşesine taşıdığı yazı sonrası kapatılma kararından vazgeçilen okul korosu, teşekkürlerini sunmak için Günışığı Gazetesi’ni ziyaret ettiler.

Günışığı Gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Nafiz Koca’nın kaleme aldığı ve Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu korosunun kapatılma kararını eleştirdiği yazısı şehirde büyük yankı uyandırdı. Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin’in müdahalesiyle koro çalışmaları yeniden başlarken; öğrenciler ve öğretmenler teşekkür için gazetemize vefa ziyaretinde bulundu.

İDEALİST ÖĞRETMENİN EMEĞİ SAHİPSİZ KALMADI

M. Nafiz Koca, köşesinde Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu’nun fedakar müzik öğretmeni İbrahim Sönmez’in yıllardır kendi imkanlarıyla, sponsorlarla kurduğu koroyu ve okula kazandırdığı sanat atölyelerini gündeme taşımıştı. Öğle tatillerinden feragat ederek çalışan, Valilik törenlerinde boy gösteren ve Şehide Vefa geceleriyle Türkiye’de bir ilke imza atan koronun, çalışma saatleri bahanesiyle kapatılması velilerin büyük tepkisini çekmişti.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEVREYE GİRDİ

Yazının yayımlanmasının ardından Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, duruma hassasiyetle yaklaşarak devreye girdi. Sanata ve eğitime verdiği önemle tanınan Şahin’in talimatıyla, koronun kapatılma kararından vazgeçildi.

HEDİYELER GÖNÜLDEN, DUALAR DİLDEN

Bir otobüs dolusu öğrenci ve öğretmenleri, gazetemize gelerek Mehmet Nafiz Koca ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğrenciler, günün anlam ve önemine binaen yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri Koca’ya takdim ettiler. Hediyelerin teslimi sırasında duygusal anlar yaşanırken, asıl sürpriz koro tarafından yankılanan ezgiler oldu.

OKUNAN İLAHİ GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Kapatılmaktan kurtulan koro grubu, kendilerine sahip çıkan usta kaleme teşekkür etmek için hazırladıkları özel ilahiyi seslendirdiler. Gençlerin hep bir ağızdan büyük bir içtenlikle okuduğu ilahi, gazete çalışanları ve misafirler tarafından hayranlıkla dinlendi.

ÖĞRENCİLERDEN DUYGUSAL MESAJ SİZ ŞEHRİN BAHTINA YAZILMIŞ BİR DEĞERSİNİZ

Ziyaretin en duygusal anları, Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu koro öğrencileri adına iki temsilcinin yaptığı açıklamayla yaşandı. Genç yüreklerin kalemine ve duruşuna hayran kaldığı M. Nafiz Koca için kurdukları cümleler, duygu dolu anlara sahne oldu.

“ÜZÜNTÜMÜZE DERMAN, SESİMİZE GÜÇ OLDUNUZ”

Koro adına söz alan öğrenciler, kapatılma kararıyla yaşadıkları büyük üzüntünün M. Nafiz Koca’nın yazısıyla yerini sevince bıraktığını belirterek şunları söylediler

Bugün okul korosu olarak bizlere verdiğiniz destek için size teşekkür etmeye geldik. Şehrimizin bahtına yazılmış bir değer olarak varlığınız bize büyük bir güç oldu. Yazınız sayesinde çalışmalarımız daha verimli ve etkin hale gelirken, yaşadığımız üzüntüye de derman oldunuz. Biz koro öğrencileri için unutulmaz bir anı yaşattınız.

“İLİMİZİN HAKİKAT KALESİ GÜNIŞIĞI”

Öğrenciler, Günışığı Gazetesi’ni sadece bir haber merkezi değil, adaletin ve doğrunun savunucusu olarak gördüklerini vurgulayarak konuşmalarını şöyle tamamladılarİyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz Nafiz Koca ağabeyimiz. İlimizin hakikat kalesi olarak gördüğümüz Günışığı Gazetesi ailesine de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

M. NAFİZ KOCA “SİZE BİR TELEFON KADAR YAKINIM!

Ziyarette konuşan Gazetemiz İmtiyaz Sahibi M.Nafiz Koca gençlere verdiği anlamlı mesajlarla gönülleri fethetti. Eğitime ve sanata olan hassasiyetiyle bilinen Usta Kalem Koca, Biz her zaman sizin yanınızdayız dedi.

“SİZLERLE ŞEHİTLERİMİZ KADAR GURUR DUYUYORUZ”

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşayan M. Nafiz Koca, okul korosunun geçmişten bugüne sergilediği performansları yakından takip ettiğini belirterek gençlerin gözlerindeki ışığa dikkat çekerek şunları söyledi “Günışığı gazetesi eğitime çocuklara gençlere hele hele sizin gibi pırıl pırıl gençlere çok çok önem veriyor. Ne sıkıntınız olursa bir telefon kadar yakın olduğumuzu İbrahim hocam sizlere söylemiştir o sıkıntının giderilmesinde biz günışığı gazetesi günışığı gazetesinde çalışan çok değerli arkadaşlarımız hepimiz eğitimde ve sizlerin yanındayız bunu unutmayın tabi bir koro meseleniz vardı koroyu biz çok önemsiyoruz geçmişte ve bütün konserlerinizde ben geldim sizden önceki öğrenci arkadaşlarımızın vermiş olduğu kahraman şehitlerimizle alakalı konserlere biz sizinle gurur duyuyoruz şehitlerimizle gurur duyduğumuz kadar gurur duyuyoruz sizleri ilerde çok daha güzel yerlerde bu memleketin yönetiminde kiminizi bir gazeteci, kiminizi bir hekim, kiminizi bir hakim, kiminizi siyasetçi, cumhurbaşkanı olacak kadar yolunuz var bunların hepsi de çalışmaya ve sizlerin azmine bağlı ama hepinizin gözlerinde o ışıltıyı görüyorum hepinizi yürekten kutluyorum.”