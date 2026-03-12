Gök, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin ve özgür yaşama iradesinin en güçlü ifadelerinden biri olduğunu belirtti.

“BİR MİLLETİN AZMİ VE İNANCI BU DİZELERDE HAYAT BULMUŞTUR”

Av. İbrahim Gök açıklamasında, İstiklal Marşı’nın Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde milletin inancı, kararlılığı ve fedakârlığıyla ortaya çıkan tarihi bir eser olduğunu ifade etti. Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı bu eşsiz marşın, Türk milletinin bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığını ve vatan sevgisini tüm dünyaya ilan eden güçlü bir mesaj taşıdığını söyledi.

“İSTİKLAL MARŞI ORTAK MİLLİ DEĞERLERİMİZİN GÜÇLÜ BİR SİMGESİDİR”

Gök, İstiklal Marşı’nın Türk milletini ortak değerler etrafında bir araya getiren en önemli eserlerden biri olduğunu vurgulayarak, bu marşın milletin birlik ve beraberliğini güçlendiren güçlü bir milli miras olduğunu dile getirdi.

“BAĞIMSIZLIK RUHUNU GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Başkanı Av. İbrahim Gök, İstiklal Marşı’nın taşıdığı bağımsızlık ruhunun gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, milletin tarihinden aldığı güçle bu değerleri yaşatmaya devam edeceğini ifade etti.

“MİLLİ MÜCADELENİN KAHRAMANLARINI RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ”

Gök, mesajının sonunda İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.