Timur Gök, “Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın ve toplumsal birlikteliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel günlerdir. Devletimizin emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi vermesi sosyal devlet anlayışının önemli bir göstergesidir ve son derece kıymetlidir.

Ancak kamu hizmetini kesintisiz şekilde sürdüren, sağlıktan eğitime, güvenlikten sosyal hizmetlere kadar devletin tüm yükünü omuzlarında taşıyan aktif görevdeki devlet memurlarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Artan hayat pahalılığı ve ekonomik şartlar karşısında kamu çalışanlarının alım gücü her geçen gün düşmektedir. Memurlarımız bayram öncesinde ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamakta, bayramın gerektirdiği sosyal dayanışmayı yerine getirmekte ciddi zorluklar yaşamaktadır.

Devlet memurlarına verilecek bayram ikramiyesi yalnızca ekonomik bir destek değil, aynı zamanda kamu çalışanlarının emeğine verilen değerin bir göstergesi olacaktır.

Bu nedenle çağrımız nettir:Bayram ikramiyesi uygulaması genişletilmeli, aktif görevde bulunan devlet memurlarını da kapsayacak şekilde gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.Kamu çalışanlarının ekonomik olarak güçlendirilmesi, kamu hizmetinin kalitesine de doğrudan katkı sağlayacaktır” ifade etti.