10 Mart Salı günü İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programa; Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, İl Başkanı Yunus Emre Yüksel, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Gençlik Derneği yönetim kurulu üyeleri ve partinin yeni üyeleri katıldı. Yaklaşık 200 kişinin iştirak ettiği programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, popülist gündem yerine Türkiye’nin gerçek meselelerini konuşmaya devam ettiklerini belirterek, bu amaçla hazırlanan “Türkiye Kalkınma Planı”nın şu ana kadar yüz binlerce vatandaşla buluşturulduğunu ifade etti.

Akın konuşmasında, Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini ancak Milli Görüş kadrolarının ülkenin geleceği için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “İnşallah bu zor günlerin kısa süre içerisinde geride kaldığını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Programda konuşan Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Yunus Emre Yüksel ise Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak teşkilat mensuplarıyla aynı sofrada buluşmanın önemine dikkat çekti.İftar programı yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.