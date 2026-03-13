Elazığ’da faaliyet gösteren El-Aziz Özel Güvenlik Kursu’nda Ramazan ayı dolayısıyla anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Kursun kurucuları VK Group Yönetim Kurulu Başkanı Veli Baygeldi ile iş ortağı emekli özel harekât polisi Mustafa Coşkun, öğrenciler ve eğitmenlerle iftar programında bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde geçen programda kursiyerler, eğitmenler ve yöneticiler aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın birlik ve paylaşma ruhunu birlikte yaşadı. İftar sonrası katılımcılarla sohbet eden yöneticiler, kursun çalışmaları ve güvenlik sektöründeki istihdam imkanları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

“AMACIMIZ DONANIMLI GÜVENLİK PERSONELİ YETİŞTİRMEK”

Programda konuşan VK Group Yönetim Kurulu Başkanı Veli Baygeldi, yürüttükleri eğitim faaliyetlerinin sadece bir kurs çalışması olmadığını, aynı zamanda istihdama katkı sağlayan önemli bir süreç olduğunu ifade etti.

Baygeldi, “İnsanı yaşat ki devlet baki kalsın anlayışıyla hareket ediyoruz. Güvenlik eğitimi alan bireyleri önce mesleki açıdan donanımlı hale getiriyoruz. Ardından sertifika ve kimlik süreçlerini tamamlayarak Türkiye’nin farklı şehirlerinde istihdama kazandırıyoruz.” dedi.

HEM EĞİTİM HEM İSTİHDAM İMKÂNI

Özel güvenlik sektörünün nitelikli personele ihtiyaç duyduğunu belirten Baygeldi, verilen eğitimlerle bu açığın kapatılmasına katkı sunduklarını söyledi.

Baygeldi, kursiyerlerin mesleki anlamda güçlü bir eğitim sürecinden geçtiğini vurgulayarak, “Bu çalışmalar sayesinde hem gençlerimizin iş sahibi olmasına katkı sağlıyoruz hem de güvenlik sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye personelin yetişmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.İftar programı, kursiyerler ve eğitmenlerin sohbet ettiği samimi bir ortamda sona erdi.

