Timur Gök; “Sağlık çalışanları; en zor şartlarda, en kritik anlarda, kimi zaman kendi hayatını riske atarak insan hayatına dokunan kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Pandemilerde, afetlerde ve her türlü olağanüstü durumda ilk safta yer alan sağlık emekçileri, toplum sağlığı için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Türkiye’de sağlık sistemi büyük ölçüde sağlık çalışanlarının fedakârlıklarıyla ayakta durmaktadır.

Ancak bugün sağlık çalışanları artan iş yükü, sağlıkta şiddet olayları, ekonomik kayıplar ve adaletsiz ödeme sistemleri gibi birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakılmaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanları için 14 Mart yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda sorunların hatırlandığı ve çözüm beklentisinin dile getirildiği bir gündür.

Bugün sağlık çalışanları;

✔ Yoksulluk sınırının üzerinde, tamamı emekliliğe yansıyan tek kalem maaş talep etmektedir.

✔ Adaletsiz döner sermaye sistemi yerine hakkaniyetli bir ücret politikası istemektedir.

✔ Gece gündüz demeden artan nöbet yüküne karşı adil ücretlendirme ve insani çalışma koşulları beklemektedir.

✔ Büyükşehirlerde ve tatil bölgelerinde kira desteği ve bölge tazminatı talep etmektedir.

✔ Vergi adaletsizliğinin giderilmesini ve tüm kamu çalışanları için vergi diliminin %15’e sabitlenmesini istemektedir.

✔ Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının her yıl düzenli olarak yapılmasını beklemektedir.

✔ Sağlıkta şiddetin önlenmesi için daha caydırıcı yasal düzenlemeler talep etmektedir.

✔ 7/24 esasına göre çalışan sağlık çalışanlarının çocukları için güvenli ve ulaşılabilir kreşler açılmasını istemektedir.

Sağlık çalışanları artık sadece teşekkür değil, somut adımlar ve gerçek bir müjde beklemektedir. Emeklerinin karşılığını alabilecekleri adil bir ücret sistemi, güvenli çalışma ortamı ve hak ettikleri değerin verilmesi sağlık çalışanlarının en temel beklentisidir.

Unutulmamalıdır ki güçlü bir sağlık sistemi ancak mutlu ve huzurlu sağlık çalışanlarıyla mümkündür. Sağlık çalışanlarının hak ettiği koşullara kavuşması yalnızca onların değil, tüm toplumun sağlık hizmetine daha güvenli ve kaliteli bir şekilde ulaşması anlamına gelmektedir.

Bu vesileyle başta hekimlerimiz olmak üzere; hemşirelerimizin, paramediklerimizin, acil tıp teknisyenlerimizin, ebelerimizin, tekniker ve teknisyenlerimizin ve sağlık hizmetinin her kademesinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor; görevleri başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.Bir kez daha ifade ediyoruz ki; sağlık çalışanları 14 Mart’ta kutlama değil, müjde beklemektedir.

Sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını aldığı, şiddetin son bulduğu ve çalışma barışının sağlandığı bir sağlık sistemi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.