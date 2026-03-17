HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Elazığ İl Başkanlığı tarafından parti üye ve gönüllülerine yönelik düzenlenen iftar programına katıldı. Programa, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcıları Mahmut İrtem ve Mahmut Şahin, HÜDA PAR Disiplin Kurulu Üyesi Hasan Şahin, HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Metin Suiçer, HÜDA PAR Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Kaya, encümenler ve yüzlerce parti üyesi katıldı.

"GAZZE’DE İKİ BUÇUK YILDIR ADETA ORUÇ TUTAN KARDEŞLERİMİZ VAR"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ramazan ayının manevi atmosferine ve Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekti. Yapıcıoğlu, "Kıymetli misafirler, değerli Elazığlı kardeşlerim, hemşerilerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, hidayeti hepimizin üzerinde olsun. Davetimize icabetinizden dolayı hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan’ın 26’ncı gününe ulaşıldığını hatırlatan Yapıcıoğlu, Gazze’de yaşanan dramı şu sözlerle dile getirdi: "İnşallah bu gece Kadir Gecesi. Ramazan ayının 27'nci gecesi. Bugün 26'ncı iftarımızı yapıyoruz. Kadir gecemiz de mübarek olsun. İnsanlığın hidayetine, İslam ümmetinin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtuluşuna, mazlumların feraha ermesine vesile olsun inşallah. Biz 26 gündür oruç tutuyoruz bu sene. Fakat iki buçuk seneyi aşkın bir süredir fiilen oruç tutan, gıdaya ulaşamadığı için adeta iki buçuk yılı oruçlu geçiren Gazze'de kardeşlerimiz var."

"GAZZE’Yİ UNUTMAYALIM, ORADAKİ VAHŞET SÜRÜYOR"

Gazze’deki saldırıların devam ettiğini belirten Yapıcıoğlu, uluslararası kamuoyunun yetersiz tepkisine dikkat çekti. "Gazze'yi unutmayalım. Oradaki vahşet sürüyor. Sözüm ona Ekim ayında Mısır'da bir ateşkes anlaşması imzalandı. Fakat orada da halen katliamlar, soykırımlar devam ediyor. O anlaşma gereği yardım kamyonlarının, yakıt kamyonlarının Gazze'ye girmesi gerekiyordu, engel olmaya devam ediyorlar." Gazze’deki yaralıların ve hastaların tedavi amacıyla bölge dışına çıkarılmasının da engellendiğini belirten Yapıcıoğlu, "Gazze'deki ağır yaralıların, Gazze'deki ağır hastaların tedavi amacıyla Gazze dışına çıkması gerekiyordu, hâlâ çıkamıyorlar ya da yeteri sayıda çıkmalarına izin verilmiyor." dedi.

"SİYONİST İŞGAL REJİMİ BÖLGE BARIŞININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELDİR"

Yapıcıoğlu, bölgedeki çatışmaların kaynağına işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "Yıllardır söylüyoruz, bir kez daha buradan Elazığ'dan bu gerçeği dile getirelim. Siyonist işgal rejimi, bölge barışının önündeki en büyük engeldir. Ve yine bu vahşet rejimi, bu soykırım rejimi, bu Nazi rejimi küresel barışa yönelmiş en büyük tehdittir." Bu saldırıların durdurulmaması halinde daha geniş bir çatışma riskinin ortaya çıkacağını belirten Yapıcıoğlu, "Eğer askeri yollarla durdurulmazlarsa, yani güç kullanarak biz de onları durduramazsak, birer birer her birimizi hedef haline getirip mümkünse yutmaya karar vermişler, kafaya koymuşlar ve adım adım planlarını gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

"MEZHEP VE ETNİK FARKLILIKLAR ÜZERİNDEN TUZAK KURULUYOR"

Bölgede mezhep ve etnik farklılıkların kaşındığını belirten Yapıcıoğlu, bu tuzağa düşülmemesi gerektiğini ifade etti. "Sayın Cumhurbaşkanı da çok isabetli bir şekilde 'bizim Sünnilik, bizim Şiilik diye bir dinimiz yok' dedi. Biz de söyledik, tekrar ettik ve ilave ettik. Hiç kimse mezhebini, milliyetini, cemaatini, tarikatını, partisini din haline getirmesin." "Bizi birbirimize düşürmek istiyorlar. Amaç birini diğerine karşı kullanmak, sonra o alet olarak kullandığını da zamanı geldiğinde kırmak ya da çöpe atmaktır."

"AMERİKAN ÜSLERİ BÖLGEYE HUZUR GETİRMEDİ"

Bölgede bulunan Amerikan askeri üslerine de değinen Yapıcıoğlu, şunları söyledi: "Bölgemizde konuşlu bulunan Amerikan güçleri bölgemize huzur getirmemiştir. Bölgemizde kurulan Amerikan üsleri bölge ülkelerinin korunması için değildir. Amerikan menfaatlerinin korunması içindir."

Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Yapıcıoğlu, "Topraklarınızda Amerikan üslerinin kurulması sizin ülkelerinizi daha güvenli kılmıyor. Sizin ülkelerinizi hedef haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

"EMPERYALİSTLERİ TOPRAKLARIMIZDAN KOVMALIYIZ"

Yapıcıoğlu konuşmasını, bölge ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak tamamladı. "Gelin bu gerçeği görün ve bölge ülkeleri olarak aranızda sağlam anlaşmalarla güvenlik paktları kurun. Saldırmazlık anlaşmaları imzalayın. Ve bütün dünyayı sömürmeyi kendinde bir hak olarak gören emperyalistleri topraklarınızdan kovun." "Allah'ın izniyle siyonist Nazi rejiminin çöküşünü de Şehid Şeyh Ahmed Yasin'in temennisi gibi 2027'ye girmeden gerçekleştiğini görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin." dedi.

"RAMAZAN’IN BEREKET İKLİMİNDE SİZLERLE BİR ARADA OLMANIN BAHTİYARLIĞINI YAŞIYORUZ"

Programda konuşan HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Metin Suiçer, Ramazan ayının birlik ve kardeşlik iklimine vurgu yaptı. Suiçer, "11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif rahmet ve mağfiret ayı ve bereket ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." dedi. Elazığ’da asırlardır kardeşlik içerisinde yaşandığını ifade eden Suiçer, şunları kaydetti: "Elâzığ'ımızda bizler bu kadim şehirde asırlardır farklılıklarımızı zenginlikler bilerek kardeşçe yaşamın en güzel örneklerini sergiledik. Deprem gibi zorlu süreçlerde kenetlenmeyi, acıyı ve sevinci paylaşmayı bildik. Bugün sizlerle birlikteyiz ve hayırlı çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah genel başkanımızın da liderliğinde Elazığımız için, ülkemiz ve ümmet için nice hayırlı hizmetlere imza atmayı sürdüreceğiz inşallah."